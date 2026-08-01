Що приховує квантове відбиття?

Фотон вважають елементарною, неподільною частинкою світла. У звичайних умовах його неможливо розрізати на частини, проте фізика вчить нас, що фотон – це не просто "точка" у просторі. Він не має фіксованого місця розташування, а є протяжним об'єктом, що поєднує в собі властивості частинки і хвилі, пише 24 Канал.

Це фундаментальне розуміння стало основою для дослідження тріо норвезьких фізиків, які вирішили з'ясувати: що станеться, якщо прибрати ідеальне дзеркало саме в той момент, коли фотон лише наполовину відбився від нього. Свої результати вони опублікували на сервері препринтів arXiv ще у жовтні 2025 року. Лише зараз дослідження пройшло рецензування й було опубліковане в журналі Physical Review Letters.

Якби поділ або об'єднання фотонів були звичною справою в нашому повсякденному житті, світ виглядав би зовсім інакше. Проходження звичайного білого світла крізь скло або його відбиття від поверхонь створювало б неймовірні візуальні ефекти.

Це призвело б до дивовижного масиву кольорів: наш всесвіт був би найфантастичнішою подорожжю під ЛCД, яку тільки можна собі уявити,

– прокоментував науковий оглядач Кріс Лі.

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Проте зазвичай ми цього не спостерігаємо. Взаємодії світла, які оточують нас, є лінійними. Щоб змусити фотони об'єднуватися чи ділитися, потрібен нелінійний процес. Це вимагає або дуже специфічного середовища, чутливого до світла, або джерела випромінювання надзвичайної інтенсивності, як-от потужний лазер. Раптове зникнення дзеркала в момент відбиття частинки якраз і створює таку нелінійну подію, хоча це не очевидно на перший погляд.

Коли ми розглядаємо стандартне напівпрозоре дзеркало, фотон потрапляє у стан суперпозиції: він одночасно і відбивається, і проходить крізь нього. Якщо ми поставимо детектори на обох шляхах, спрацює лише один із них. Ми ніколи не зафіксуємо "половину фотона" в обох місцях одночасно. Проте сценарій із повним відбиттям і миттєвим прибиранням дзеркала працює інакше через так званий ефект квантового грому.

Для розуміння цього явища фізики використовують аналогію зі звуком. Час і частота – це дві сторони однієї медалі. Коли ми чуємо одну ноту на піаніно, це стабільна частота, яка триває певний час. Але короткі, різкі звуки, як-от клацання, мають набагато складнішу структуру. Автор матеріалу згадує, як у дитинстві на фермі слухав радіо, яке постійно переривалося тріском електричної огорожі. Кожен короткий імпульс струму створював електромагнітний сплеск, що охоплював широкий діапазон частот.

Коротший за часом захід потребує ширшого частотного спектру для своєї підтримки,

– додав Кріс Лі.

Цей же принцип діє і для світла. Коли фотон відбивається від дзеркала, його електромагнітне поле змінюється плавно. Але якщо різко прибрати дзеркало, амплітуда відбитої хвилі миттєво падає до нуля, а амплітуда хвилі, що пройшла, так само різко стрибає вгору. Ці два "гострі краї" вимагають величезної смуги пропускання, якої не було у початкового фотона.

У результаті спроба розрізати одну частинку світла породжує цілу зливу нових фотонів різних частот – справжню квантову веселку. Оскільки частинок стає багато, детектори зможуть зафіксувати світло з обох боків дзеркала одночасно.

Практичне втілення

Реалізація такого експерименту на практиці є надзвичайно складним технічним завданням. Дослідникам знадобиться джерело, здатне генерувати поодинокі фотони з дуже вузькою смугою пропускання, щоб вони були максимально розтягнуті в часі. Це дозволить помітити нові частинки, що виникнуть під час "розрізання".

Головна проблема полягає у швидкості. Розрахунки показують, що перехід від дзеркального стану до прозорого має тривати близько 10 фемтосекунд (одна фемтосекунда дорівнює 10 у мінус 15 ступені секунди). Жодне фізичне дзеркало неможливо зрушити з такою швидкістю. Проте вчені знайшли вихід: деякі напівпровідникові матеріали можуть змінювати свої властивості з дзеркальних на прозорі за 30 – 100 фемтосекунд під впливом ультракоротких лазерних імпульсів.

Перші докази вже є

Попри технічні труднощі, вчені вже мають непрямі докази того, що цей механізм працює. Подібні дзеркала використовують для вкорочення ультракоротких імпульсів, що автоматично означає появу нових частот і, відповідно, нових фотонів.

Хоча експеримент із поодинокою частинкою ще не проведено, науковці очікують на перші результати вже протягом найближчого року.