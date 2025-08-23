Що відомо про таємничого воїна?

Археологи з компанії ArcheoScan проводили розкопки в історичному центрі Гданська, на місці, де з XI по XIV століття розташовувалася фортеця. У межах цієї фортеці колись були замок, церква та цвинтар. Саме тут, під шарами землі та сучасною забудовою, дослідники виявили виняткову гробницю XIII століття, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Головною цінністю знахідки стала велика вапнякова надгробна плита, на якій викарбувано зображення лицаря в повному кольчужному обладунку. Археологиня Сильвія Кужинська, яка керувала розкопками, зазначила, що такі плити є великою рідкістю для середньовічної Польщі, оскільки лише на небагатьох з них зображували померлих. Плита має довжину близько 150 сантиметрів і виготовлена з вапняку, який, імовірно, був привезений зі шведського острова Готланд. На ній зображено чоловіка на повен зріст, який тримає в руках меч і щит.

Стан збереження артефакту вражає. За словами Кужинської, попри те, що плита зроблена з м'якого вапняку і пролежала в землі століттями, різьблення, обладунки та щит досі чітко видно.



Попри крихкий вапняк, надгробок лицаря зберіг вражаючі деталі після століть перебування під землею, зокрема деталі кольчуги / Фото Сильвія Кужинська/ArcheoScan



Ще один кут огляду надгробка та череп / Фото Сильвія Кужинська/ArcheoScan

Після того, як команда ArcheoScan обережно зняла плиту, під нею виявили добре збережений чоловічий скелет. Цікаво, що в могилі не було жодних поховальних предметів чи скарбів. Усі докази вказують на те, що похована людина мала високий соціальний статус і, найімовірніше, була лицарем або виконувала важливі військові функції. Хоча час і місце поховання збігаються з періодом розквіту Тевтонського ордену, дослідники не знайшли жодних написів чи символів, які б однозначно пов'язували воїна з цією організацією.

Ця знахідка є надзвичайно важливою для Гданська, оскільки вона являє собою прямий зв'язок із періодом заснування міста та дає рідкісну можливість зазирнути в життя та поховальні ритуали середньовічної еліти.

Робота над вивченням гробниці та скелета ще триває. Дослідники планують задокументувати плиту за допомогою 3D-сканування високої роздільної здатності, щоб реконструювати та зберегти унікальне різьблення.

Крім того, хімічний та генетичний аналіз кісток допоможе краще зрозуміти, ким була ця людина і яким було її життя. Вчені також планують створити реконструкцію обличчя на основі черепа, щоб побачити, як міг виглядати лицар, якого громадськість вже встигла охрестити "гданським Ланселотом".