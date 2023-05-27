Як повідомляють археологи, повний людський скелет знаходиться у відмінному стані. Поруч з ним були знайдені фрагменти глиняного посуду. Судячи зі стилю кераміки, яка належить до лінійно-стрічкової культури, поховання, ймовірно, датується приблизно 7 000 років.

Цікаво Чи був насправді всесвітній потоп, описаний в Біблії?

Що відомо

За словами Павела Міцика, археолога з Galty Earth & Engineering Services, який проводив розкопки, людина була похована в пухкому ґрунті, який має некислий хімічний склад, що допомогло зберегти скелет.

Команда планує провести радіовуглецеве датування скелета, щоб отримати більш точні часові рамки, коли жила ця людина. Зараз неможливо точно сказати, ким вона була. Поруч були знайдені уламки кременю. Деякі поховальні речі були пошкоджені, оскільки верхній рівень могили був вирівняний у минулому.



Комп'ютерне зображення поховання / Pawel Micyk & Lukasz Szarek

Професорка археології Варшавського університету Малгожата Кот каже, що це захоплююче і дуже важливе відкриття.

Поховання належить найдавнішим фермерам епохи неоліту, які перетнули Карпати з півдня і потрапили на територію Польщі,

– розповіла Кот.

Про цих ранніх фермерів відомо не дуже багато, а особливо про їхню практику поховання. Вони ховали своїх померлих або в межах поселень, або на окремих кладовищах, але кладовища дуже рідкісні. Цілком можливо, що цей скелет проллє більше світла.

Ці перші фермери ступали на абсолютно нову для них землю. Землю густих лісів Центрально-Європейської низовини. Землю з більш суворим кліматом, але також землю, яка вже була заселена іншими людьми,

– каже Кот, зазначивши, що вони могли зіткнутися з мисливцями-збирачами, які вже жили там.

Хлібороби й мисливці-збирачі співіснували тут близько двох тисячоліть, але як вони взаємодіяли, не зовсім зрозуміло.



Зображення місця поховання, зроблене за допомогою дрона / Pawel Micyk & Lukasz Szarek