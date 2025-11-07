Як працює новий формат?

Основна ідея Shorties полягає в адаптації до сучасних звичок перегляду контенту, оскільки більшість користувачів відвідують платформу з мобільних пристроїв. Новий формат дозволяє нескінченно гортати стрічку коротких відео у вертикальній орієнтації, що набагато зручніше робити на смартфоні. За словами віцепрезидента Pornhub Алекса Кекесі, компанія прагне відповідати тому, як люди природно споживають контент сьогодні, пише 24 Канал з посиланням на Mashable.

На відміну від TikTok, який обмежує тривалість роликів, у Shorties немає жодних лімітів на довжину відео. Це дає авторам контенту більше свободи – вони можуть публікувати як короткі тизери, так і повноцінні сцени.

Головні моменти:

Система використовує інтелектуальні рекомендації, щоб пропонувати користувачам контент, який відповідає їхнім уподобанням.

Функція Shorties доступна в головному меню Pornhub, а також через спеціальні добірки на головній сторінці та на профілях моделей.

Користувачам доступні звичні для соцмереж функції: лайки, підписки на авторів, додавання відео в обране та можливість пропустити ролик.

Також є повноекранний режим, який приховує іконки та теги для зручнішого перегляду.​

Це нововведення спрямоване на те, щоб допомогти авторам розширювати свою аудиторію та монетизувати свій бренд, адже у відео інтегрована функція "More of Me", яка веде на інші профілі та фан-сайти моделі.

Зазначається, що нова функція поки що охопила не всі розділи сайту й буде розширюватися з часом.

Ця ідея не є абсолютно новою, пише PCMag. У 2020 році схожу функцію запускав сайт YouPorn, але згодом її закрили. Pornhub сподівається на успіх Shorties, особливо серед молодої аудиторії у віці від 18 до 24 років, яка активно користувалася функцією під час бета-тестування.