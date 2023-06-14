Оскільки глобальний перехід на відновлювані джерела енергії набирає обертів, нерівність у доступі до чистої енергії стала серйозною проблемою. PowerX має на меті подолати цей розрив, використовуючи потенціал кораблів для доставки енергії з офшорних електростанцій до споживачів у регіонах, де прокладання підводної інфраструктури передачі є або нерентабельним, або недоцільним через складний рельєф морського дна.

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Що відомо про велетенський плавучий павербанк

На престижній міжнародній морській виставці Bariship International Maritime Show компанія PowerX представила складний дизайн свого першого корабля-акумулятора "X". Це судно, що має вражаючі 140 метрів в довжину і 18,6 метрів в ширину, може похвалитися осадкою не більше 6 метрів.

Працюючи виключно на електриці, корабель-акумулятор може транспортувати екологічно чисту енергію вітру з моря споживачам на суші, долаючи відстані до 300 кілометрів. Передові багатоканальні кабельні системи корабля дозволяють ефективно і швидко розряджати енергію в мережу або в парки акумуляторів на суші, оптимізуючи процес розвантаження.

Маючи амбітну максимальну конфігурацію, корабель-акумулятор вміщує 96 промислових систем зберігання електроенергії, а їхня сукупна потужність досягає вражаючих 241 МВт-год.

PowerX акцентує на масштабованості своєї акумуляторної конструкції, натякаючи на потенціал для будівництва майбутніх суден зі ще більшою ємністю. Спочатку основна увага буде зосереджена на оптимізації судна для транспортування енергії на короткі відстані.

Оскільки технологія акумуляторів продовжує вдосконалюватися, забезпечуючи більшу щільність енергії в меншому просторі, PowerX планує розширити свою діяльність, щоб транспортувати більші обсяги енергії на більші відстані.

Корабель-акумулятор X: дивіться відео

Коли з'явиться корабель-акумулятор

Компанія планує завершити будівництво свого першого корабля на батареях до 2025 року, після чого розпочати польові випробування у 2026 році. Успіх і широке впровадження цього нового підходу до транспортування енергії залишаються невизначеними.

Хоча використання кораблів може усунути втрати енергії, які зазвичай пов'язані з підводними кабелями, важливо зазначити, що існуючі вітрові електростанції в усьому світі вже мають зв'язок з материковою інфраструктурою через кабельні мережі.

Проблеми виникли насамперед з офшорними вітровими електростанціями у Великій Британії, які випереджають адаптацію наземних ліній електропередач до їхньої швидкої генерації. Однак британська влада оперативно вирішує ці проблеми, що ставить під сумнів негайний попит на інноваційні судна PowerX.

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А проте, у майбутньому може з'явитися потенційна ніша для акумуляторних кораблів PowerX, зокрема, для передачі електроенергії, виробленої новими глибоководними турбінами підводних човнів. Японія, наприклад, планує випробувати ці турбіни в найближчі роки як перспективне і надійне джерело енергії, на яке не впливає мінливість вітру.

За такого сценарію концепція кораблів-накопичувачів може знайти цінне застосування для виведення на берег енергії, виробленої цими зануреними турбінами.