У міста буде навіть власний стартовий майданчик для запуску і прийому вантажних і пасажирських ракет. Не зрозуміло поки тільки, чи зможе місто протистояти цунамі.

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Місто Доген

Проєкт передбачає плавуче місто, радіусом 1,58 кілометра і довжиною зовнішнього периметра 4 кілометри. Воно спроєктоване так, щоб надати постійне житло й роботу для приблизно 10 000 мешканців, а також розраховане на прийом до 30 000 туристів. Його кругла форма здатна витримувати сильні хвилі навколишнього моря.

Проєкт буде розділено на три окремі області:

Населене кільце, що містить основну житлову зону.

Підводний центр обробки даних, який природно охолоджуватиметься морем і міститиме центри управління містом і медичні дослідницькі центри.

Плавучу архітектуру всередині штучної бухти, створеної кільцеподібною конструкцією.



Структура зовнішнього кільця міста Доген / Фото N-Ark



Підводний центр обробки даних природно охолоджуватиметься морем / N-Ark

Передбачається велика кількість зелених насаджень, плантації з вирощування продуктів, школи, спортивні майданчики, лікарні, парки, стадіони, готелі та офіси. Крім того, в N-Ark вважають за можливе розміщення відразу за периметром міста стартового і посадкового майданчика для ракет.

Японці явно вірять у те, що проєкт Starship рано чи пізно полетить і доставлятиме вантажі не тільки на орбіту або Місяць, а й у межах Землі, як це обіцяв Ілон Маск. Водночас той самий Ілон Маск вважає за необхідне винесення стартових комплексів Starship у море щонайменше на 30 км, щоб мінімізувати негативний вплив старту важких ракет на населені райони узбережжя.

Компанія N-Ark вважає, що місто-острів споживатиме всього близько 2 мільйонів літрів питної води на рік, що досить скромно. При цьому воно щорічно вироблятиме 3 288 тонн відходів, які потрібно буде або кудись вивозити, або якось утилізувати — це питання поки що детально не опрацьоване.



Дахи будівель будуть покриті сонячними панелями або садами / Фото N-Ark

Власні потужності дозволять виробляти в Догені майже 7000 тонн харчів і 22,2 гігавата електроенергії. Вироблення енергії буде комплексним — сонячні панелі на всіх дахах, вітряки й турбіни, що використовують підводні течії.

Вартість будівництва невідома. Якщо проєкт зацікавить потенційних інвесторів, плавуче місто може стати реальністю вже до 2030 року.