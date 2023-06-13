У міста буде навіть власний стартовий майданчик для запуску і прийому вантажних і пасажирських ракет. Не зрозуміло поки тільки, чи зможе місто протистояти цунамі.
Дивіться також У Швейцарії встановлять сонячні панелі прямо в залізничні колії
Місто Доген
Проєкт передбачає плавуче місто, радіусом 1,58 кілометра і довжиною зовнішнього периметра 4 кілометри. Воно спроєктоване так, щоб надати постійне житло й роботу для приблизно 10 000 мешканців, а також розраховане на прийом до 30 000 туристів. Його кругла форма здатна витримувати сильні хвилі навколишнього моря.
Проєкт буде розділено на три окремі області:
- Населене кільце, що містить основну житлову зону.
- Підводний центр обробки даних, який природно охолоджуватиметься морем і міститиме центри управління містом і медичні дослідницькі центри.
- Плавучу архітектуру всередині штучної бухти, створеної кільцеподібною конструкцією.
Структура зовнішнього кільця міста Доген / Фото N-Ark
Підводний центр обробки даних природно охолоджуватиметься морем / N-Ark
Передбачається велика кількість зелених насаджень, плантації з вирощування продуктів, школи, спортивні майданчики, лікарні, парки, стадіони, готелі та офіси. Крім того, в N-Ark вважають за можливе розміщення відразу за периметром міста стартового і посадкового майданчика для ракет.
Компанія N-Ark вважає, що місто-острів споживатиме всього близько 2 мільйонів літрів питної води на рік, що досить скромно. При цьому воно щорічно вироблятиме 3 288 тонн відходів, які потрібно буде або кудись вивозити, або якось утилізувати — це питання поки що детально не опрацьоване.
Дахи будівель будуть покриті сонячними панелями або садами / Фото N-Ark
Власні потужності дозволять виробляти в Догені майже 7000 тонн харчів і 22,2 гігавата електроенергії. Вироблення енергії буде комплексним — сонячні панелі на всіх дахах, вітряки й турбіни, що використовують підводні течії.
Вартість будівництва невідома. Якщо проєкт зацікавить потенційних інвесторів, плавуче місто може стати реальністю вже до 2030 року.