Геологічний відбиток у серці Австралії

Уявіть собі планету, де ще немає звичних нам материків, а надра настільки гарячі, що звичні закони геології просто не діють. Саме такою була Земля понад три мільярди років тому. Проте навіть у ті прадавні часи між поверхнею та глибинними шарами вже існував активний обмін речовинами, який раніше вважали неможливим. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Communications.

Ключ до цієї таємниці знайшли в регіоні Пілбара, що в Західній Австралії. Тамтешні вулканічні породи, вік яких сягає 3,1 мільярда років, зберегли в собі хімічні "автографи" подорожі води вглиб планети.

Міжнародна група дослідників під керівництвом доктора Еріка Ванденбурга з Університету Аделаїди проаналізувала склад цих стародавніх порід. Результати виявилися приголомшливими: хімічний підпис вказує на те, що вода з поверхні потрапляла в мантію – гарячий шар під земною корою – задовго до того, як на планеті сформувалася сучасна система тектонічних плит.

Ці породи утворилися понад три мільярди років тому, коли Земля була зовсім іншим місцем,

– прокоментував геохімік з Університету Аделаїди доктор Ерік Ванденбург.

Сьогодні ми знаємо, що океани та надра пов'язані через тектоніку плит. У зонах субдукції одна плита занурюється під іншу, захоплюючи із собою мінерали, що містять воду. Ця вода діє як каталізатор: вона знижує температуру плавлення навколишніх порід, що призводить до утворення магми. Саме цей процес живить вулкани Тихоокеанського "вогняного кільця" та сприяє росту континентів.

Проте для ранньої Землі ця модель не працює. Через колосальне внутрішнє тепло планети її кора в ті часи не була достатньо жорсткою, щоб утворювати міцні рухомі плити. Без звичних зон субдукції вчені тривалий час не могли пояснити, як вода з поверхні могла проникати на таку глибину.

Ефект "дрипдукції": коли кора починає тонути

Замість звичного руху плит дослідники запропонували інший механізм, який вони назвали "дрипдукцією" (від англійського drip – крапати). Попри те, що молода Земля була дуже гарячою, окремі ділянки її зовнішньої кори охолоджувалися та вбирали воду. З часом вони ставали настільки щільними й важкими, що втрачали стабільність. Замість того, щоб ковзати вбік, ці масивні блоки починали прогинатися і буквально "стікати" краплями в гарячу мантію під ними.

Коли цей матеріал потрапляв у розпечені глибини, він вивільняв воду. Це стимулювало плавлення й народжувало магму, яка знову піднімалася до поверхні, вивергаючись через тогочасні вулкани.

Саме так утворилися породи, які сьогодні дослідники знаходять у кратоні Пілбара. Цей регіон є унікальним, адже більша частина найдавнішої кори планети була знищена або змінена пізнішою геологічною активністю, а тут записи прадавніх процесів збереглися майже в первісному стані.

Фундамент для життя та материків

Це відкриття змінює розуміння того, як Земля розвивалася на ранніх етапах. Виявляється, планета не була розділена на ізольовані системи поверхні та надр. Глибока переробка води почалася значно раніше, ніж вважали досі. Цей обмін речовин має критичне значення для довгострокового розвитку планети, адже він впливає на формування континентів і перерозподіл хімічних елементів, необхідних для виникнення сприятливого для життя середовища.

Земля не працювала точно так, як зараз, але, схоже, деякі ключові процеси вже були запущені,

– додав доктор Ерік Ванденбург.

Вивчення хімічних "відбитків пальців" усередині вулканічних порід дозволило геологам реконструювати події, які неможливо спостерігати безпосередньо. Тепер дослідники можуть зосередитися не на питанні, чи потрапляла вода в мантію, а на детальному вивченні процесів, які забезпечували цей колообіг у ті часи, коли Земля робила свої перші кроки.