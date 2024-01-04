На фотографії зображено край Землі, на якій видно окремі шари атмосфери. Найнижчий шар, тропосфера, відображає відтінки помаранчевого і червоного через розсіювання світла такими частинками, як пил, дим і смог.
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Безпосередньо над нею знаходиться блакитна стратосфера, зазвичай безхмарна і простягається на висоті до 50 кілометрів над поверхнею Землі. За стратосферою лежить мезосфера, що утворює верхній шар атмосфери.
Зображення, отримане 29 вересня 2023 року за допомогою цифрової камери Nikon D5 з фокусною відстанню 170 міліметрів.
Шари атмосфери Землі / Фото NASA
Великий рік геліофізики NASA
Це річне святкування присвячене Сонцю, яке розпочалося з кільцеподібного сонячного затемнення у жовтні 2023 року. Серед наступних подій:
- повне сонячне затемнення у квітні 2024 року;
- максимальне наближення сонячного зонда Parker до Сонця у грудні 2024 року.
Майбутнє повне сонячне затемнення у квітні 2024 року буде не лише вражаючим візуальним видовищем, але й матиме чималу цінність для дослідників. Вчені мають на меті вивчити вплив Сонця на іоносферу Землі – область, що простягається на висоті 80-600 кілометрів над поверхнею Землі.
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Астронавти на борту МКС мають унікальну точку спостереження за сонячними явищами. Хоча повне сонячне затемнення є вражаючим видовищем, астронавти можуть іноді спостерігати тінь Місяця, що проходить над Землею під час таких явищ. Крім того, орбітальна траєкторія МКС дозволяє астронавтам спостерігати кілька сходів Сонця – до 16 кожні 24 години – забезпечуючи безперервний і виразний погляд на сонячні явища.