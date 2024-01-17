Коли відбудеться запуск і як його дивитися

Старт заплановано на 17:11 за східним часом, в Україні саме буде 23:11 за Київським часом, інформує 24 Канал. Згідно з поточним прогнозом експертів передбачається 95% ймовірність сприятливих погодніх умов під час запуску.

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SpaceX має так зване "миттєве вікно" для запуску місії Ax-3. Це означає, що якщо компанія не зможе здійснити запуск саме в цей час, їй доведеться відкласти його до наступної нагоди, щоб дістатися до Міжнародної космічної станції. Запасний день запуску SpaceX – четвер, 18 січня, о 16:49 за східним часом (23:49 за Києвом).



Ракета вже готова до старту / Фото SpaceX

SpaceX і Axiom Space спочатку сподівалися запустити місію Ax-3 в листопаді 2023 року, але політ перенесли на січень 2024 року, а потім на середину січня, оскільки погодні умови затримали низку інших польотів SpaceX, що передували цій місії.

Де дивитися запуск

SpaceX проведе власну трансляцію спільно з Axiom Space. Вона розпочнеться о 15:15 за східним часом (22:15 за Києвом) 17 січня. Ви можете стежити за цими трансляціями на YouTube-каналі Axiom Space і на акаунті SpaceX у соцмережі X.

Трансляція запуску Ax-3: дивіться в прямому ефірі

Стикування з МКС

Стикування космічного корабля Ax-3 Dragon з Міжнародною космічною станцією заплановане на п'ятницю, 19 січня, о 5:15 ранку за східним часом (12:15 за Києвом).

Близько 7 ранку за східним часом (14:00 за Києвом) чотири астронавти Ax-3 приєднаються до семи астронавтів, які зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, під час церемонії відкриття люка.

О 7:35 ранку за східним часом (14:35 за Києвом) екіпаж Ax-3 та екіпаж станції виголосять кілька вітальних промов перед початком спільного перебування на станції.

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Найважливіше про місію Ax-3

Місія Ax-3 – третій комерційний космічний політ Axiom Space зі SpaceX. В рамках місії чотири астронавти відправляться на МКС з Космічного центру NASA ім. Кеннеді на мисі Канаверал на борту ракети Falcon 9 та космічного корабля Dragon Freedom.

Командує місією Ax-3 колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія з компанії Axiom Space, а пілотом буде Вальтер Вілладей з італійських ВПС.

з компанії Axiom Space, а пілотом буде з італійських ВПС. Перший астронавт Туреччини Альпер Гезеравч та астронавт запасу Європейського космічного агентства Маркус Вандт доповнюють екіпаж в ролі спеціалістів місії.



Екіпаж місії Ax-3 / Фото SpaceX / Axiom Space

Разом четверо чоловіків проведуть щонайменше два тижні в космосі під час своєї місії на МКС.