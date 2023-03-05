Феномен штучного інтелекту

В січні 2023 року в медіа зʼявилася інформація про наміри корпорації Microsoft інвестувати 10 мільярдів в компанію OpenAI. Її інструмент ChatGPT, чат-бот на базі штучного інтелекту, сколихнув технологічний ринок.

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Алгоритм непогано імітує природну людську мову (проте поки говоримо лиш про англійську). ChatGPT отримав десятки тисяч згадок в ЗМІ і розворушив технологічну спільноту. 24 Канал розповідає, чи вдасться технологіям на базі ШІ позбавити нас роботи.

Google, яка вважається піонером в області штучного інтелекту, також змушена рішуче діяти. Компанія анонсувала 20 інструментів, які інтегрують в екосистему Google. Навіть двоє засновників вперше за три роки повернулися до керма свого бізнесу, щоб допомогти запустити нові напрямки.

Google вважає, що у технологічного гіганта набагато більше репутаційних ризиків. Тому їм доводиться детальніше опрацьовувати їх перед запуском, це забирає багато часу і компанія трохи відстає від темпів OpenAI. Проте очевидно, що в найближчі роки ми побачимо боротьбу двох великих компаній за нові розробки у сфері ШІ.

Як людство ставиться до нових можливостей

Використання штучного інтелекту, та й загалом ІТ-програм, сильно залежить від технологічної консервативності спільноти. Хтось забороняє використання, як от школи в Нью-Йорку, хтось дозволяє, як от один з фінських університетів. Проте тут все як і у бізнесі. Наприклад, за даними KPMG лише 2 4% корпоративних юристів використовували автоматизацію документів.

У 2022 році, для прикладу різку популярність отримали інструменти для генерування зображень. Хтось запропонував одній із таких платформ під назвою Midjourney пофантазувати: як виглядали б персонажі мультсеріалу Family Guy, якби це був реальний ситком з вісімдесятих. Відео на цю тему переглянули майже 5 млн разів на YouTube, і це все ще крапля в морі контенту згенерованого ШІ.



Персонажі Family Guy в стилі 80-х у виконанні Midjourney

Поки ШІ не є достатньо розвиненим, щоб повноцінно замінити художників, журналістів чи юристів. Навіть в найпростіших задачах він часто робить помилки. Midjourney не вміє малювати пальці рук в потрібній кількості, а ChatGPT може неправильно відповідає на найпростіші запитання. Однак ми лише на самому початку прогресу цієї області. Сьогоднішні інструменти OpenAI – це Pacmen в ігровій індустрії кінця 70-их. Уявіть що ми отримаємо за 40 років.

Код який пише сам себе

Окремий напрямок розвитку ШІ – програмування. Інструменти, які допомагають розробникам автоматизувати деякі задачі вже існують. Однак експерти вважають, що в майбутньому ми побачимо, як ШІ сама створює програми з нуля. Хоча це і лише один із можливих варіантів розвитку подій.

Існують прості задачі, які міг би виконувати ШІ. Для прикладу: вебдизайнер створює макет сайту, передає його роботу, а той пише необхідний HTML-код. Інший інструмент, опираючись на власні дані, може самостійно створити графік за запитом. Об'єднайте такі дві технології і отримаєте простий продукт, який створює сайт за описом із 5 речень. Це ручна робота, яку зараз виконують десятки людей.

ШІ втрутився навіть у роботу адвокатів і юристів. Компанія Wolters Kluwer у Румунії, для прикладу, запровадила технологію, яка може передбачити виграє чи програє справа в суді. Для цього вона аналізує тисячі інших схожих справ, порівнює їх і створює прогноз у відсотковому співвідношенні. Це потребує величезної бази даних, наприклад, аби розпочати роботу над впровадження ШІ. Компанії Activelex, до прикладу, знадобилося спершу зібрати базу у понад 50 мільйонів документів.

Деякі власники невеликих компаній вже бʼють на сполох, бо бояться втрати роботу через кілька років. Проте реальна аналітика показує, що ШІ досі не готовий замінити розробників, а навіть навпаки — створює робочі місця.

Є кілька факторів, які потрібно враховувати в дискусії про майбутнє штучного інтелекту. Повертаючись до прикладу зі створенням сайту, не зрозуміло як робот аналізуватиме зручність. Розробники сайтів витрачають багато часу на дослідження користувацького досвіду, вираховують найменші деталі, які можуть спростити використання, аналізують і можуть обирати менш очевидні варіанти, якщо це потрібно.

І це перманентна робота: сайти оновлюються, тенденції змінюються. Хтось повинен навчати ШІ і розвивати його, а це означає, що програмісти не зникнуть, а дещо змінять свою спеціалізацію. Бо ШІ працює пліч-о-пліч з розробниками. Сервіс Copilot на основі ChatGPT, допомагає створювати фрагменти коду. За перші 12 місяців існування ним скористалися 1,2 мільйона програмістів. З часом зʼясувалося, що 40% коду, який створив Copilot, містять помилки та вразливості, бо навчався він на опублікованих раніше даних.

Якщо ШІ напише код, який поставить під загрозу дані ваших клієнтів, чи зможете ви подати на нього до суду? Ймовірно, що ні. Тому в цьому ланцюжку обовʼязково повинні бути люди, які контролюватимуть роботів і частково братимуть відповідальність за створені продукти. І чим більше сфер охоплять боти, тим більше працівників зʼявиться навколо кожної з них.

Де ми опинимось через кілька років

Футурологи часто кажуть: розв'язання однієї проблеми створює десятки інших. Коли людство створило електронні поштові скриньки, це розвʼязало проблему швидкого обміну листами. Однак тепер компаніям доводиться наймати розробників, які підтримують технологію, email-маркетологів, які оптимізують роботу, дизайнерів, які розробляють інтерфейс поштових клієнтів, спеціалістів з кіберзахисту, аби постійно оновлювати протоколи безпеки.

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Ваша відкритка надіслана електронною поштою — це результат роботи великої кількості людей, більшої аніж працює в поштовому відділені на сусідній вулиці. Такі факти рідко враховують люди, які фантазують на тему роботів в буденному житті людини. Фільми про майбутнє створили в нас уявлення про “лінійний” прогрес, який прямує від когнітивної революції 70 тис. років тому до величезних космічних кораблів у наступних століттях. Але в реальності прогрес більше нагадує крону дерева, яка розгортається, заходить в тупики і розділяється на менші напрямки.

Штучний інтелект ймовірно знищить деякі професії, але створить набагато більше нових. Як поява електроенергії колись прибрала з вулиць ліхтарників, однак створила роботу для інженерів атомних електростанцій.