Samsung офіційно підтвердила, що 21 жовтня о 22:00 за східним часом США (11:00 наступного дня за корейським) проведе онлайн-захід Worlds Wide Open, де покаже свій новий XR-шолом, створений у межах проєкту Project Moohan. Гарнітура працюватиме на платформі Android XR, яку розробляє Google. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Samsung.

Що відомо про новий XR-шолом Samsung?

Поки що про пристрій відомо небагато. Ймовірно, він отримає процесор Snapdragon XR2 від Qualcomm, а також стане конкурентом Apple Vision Pro. Раніше Samsung уже демонструвала Moohan під склом на саміті Qualcomm Snapdragon і навіть використовувала його на Google I/O, але без подробиць про технічні характеристики.

Попри обмежену інформацію, компанія вже відкрила попереднє бронювання. Такий крок свідчить, що пристрій може надійти у продаж уже цієї осені, ймовірно до святкового сезону.

Щодо ціни, то Moohan, схоже, буде преміальним продуктом. Samsung навряд чи пропонувала б бонус для моделі середнього класу на рівні Meta Quest 3. Це означає, що нова гарнітура може бути дорожчою, але й функціональнішою.

Як повідомляє TechRadar, проєкт також запустить Android XR – нову платформу Google для розробки XR-додатків, яка поєднує технології віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR). Остання дозволяє за допомогою камер інтегрувати цифрові об’єкти у реальний простір користувача.

Поки не відомо, чи представить Samsung власні розумні окуляри разом із шоломом, але аналітики не виключають, що під час заходу компанія покаже перші напрацювання у цьому напрямку.

Презентація Worlds Wide Open відбудеться у форматі записаного онлайн-заходу на YouTube-каналі Samsung. Журналісти очікують, що після офіційного анонсу гарнітура з’явиться у продажу найближчими тижнями.

Який новий гаджет з трьома екранами готує Samsung?

Samsung, схоже, готується представити свій перший триекранний смартфон на міжнародному ринку. компанія може продавати новинку не лише в Китаї та Південній Кореї, а й в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Джерела не виключають, що пристрій також дістанеться до США, Великої Британії та інших регіонів, хоча остаточного підтвердження цього поки немає. Попри оптимістичні прогнози, аналітики радять не поспішати з висновками — навіть у самій компанії, ймовірно, ще не визначили остаточний список ринків. Офіційна презентація очікується вже найближчими тижнями.