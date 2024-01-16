Тварини залишаться піддослідними

У 2019 році регуляторний орган пообіцяв повністю відмовитися від токсикологічних тестів на тваринах до 2035 року на користь запрограмованих комп'ютерних моделей. Це повинно було вплинути на тисячі досліджень та експериментів, але багато вчених із самого початку стверджували, що комп'ютерні моделі ще не готові замінити тварин через свою недосконалість.

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У листі, написаному групою чиновників у сфері охорони здоров'я, експерти закликали голову EPA Майкла Рігана переглянути заборону, оскільки, на їхню думку, комп'ютерні моделі "ще не розвинулися настільки", щоб на них можна було покладатися при оцінці ризиків.

EPA заявило, що, для того, щоб нова заборона набула чинності, необхідна "наукова впевненість" у тому, що віртуальні моделі можуть надійно замінити в лабораторіях таких тварин, як миші та кролики.

Попри те, що дедлайн до 2035 року скасовано, представник EPA заявив Science, що агентство все одно вивчатиме альтернативи тестуванню на тваринах, тож амбітний план не є повністю втраченою справою. Хоча EPA не робить жодних офіційних заяв про те, як агентство планує працювати над досягненням своєї початкової мети, деякі дослідження показали, що комп'ютерні моделі можуть ефективно відображати токсичність принаймні деяких хімічних речовин під час випробувань, а в деяких випадках вони навіть перевершують лабораторних щурів.

3D-розробки, такі як технічні органоїди, також з'являються в дослідницькому арсеналі завдяки стовбуровим клітинам, які дозволяють випробовувати й оцінювати штучні печінки під час досліджень – вони реагують на дії вчених так само, як це робить справжня людська печінка. Наразі лабораторії працюють над тим, як більш ефективно створювати реалістичні органи за допомогою 3D-принтерів. Але може пройти деякий час, перш ніж 3D-друк можна буде постійно використовувати для допомоги в дослідженнях і тестуванні ліків.