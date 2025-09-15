Які переваги та можливості надає Reve?

Reve вирізняється з-поміж конкурентів, таких як Midjourney, Imagen 3 від Google та Flux, завдяки кільком ключовим особливостям. Головною з них є дуже точне розпізнавання запитів. Модель використовує передові технології розуміння природної мови, що дозволяє їй точно інтерпретувати й візуалізувати текстові описи. Вона також успішно обробляє складні запити, що містять 5-7 різних елементів, пише 24 Канал.

Дивіться також Функція Gem тепер доступна всім у Google Gemini: ось чому вам обов'язково потрібно її спробувати

Інтегрована типографіка . Однією з головних переваг Reve є здатність якісно генерувати текст всередині зображень з точністю 98%. Це робить його ідеальним інструментом для створення постерів, логотипів, обкладинок для книг та іншого брендованого контенту.

. Однією з головних переваг Reve є здатність якісно генерувати текст всередині зображень з точністю 98%. Це робить його ідеальним інструментом для створення постерів, логотипів, обкладинок для книг та іншого брендованого контенту. Підтримка різних стилів. Користувачам доступно понад 27 художніх стилів, включаючи фотореалізм, аніме, акварель, абстракцію, фентезі та інші. Особливо добре він працює саме з реалізмом. На відміну від ChatGPT, який часто генерує зображення з добре помітною "мультяшністю", Reve здатен створити картинку, яку ви не зможете відрізнити від справжньої фотографії.



Приклади робіт Reve / Скриншот 24 Каналу

Повторна генерація зображень . Якщо ви надішлете йому будь-яке зображення (кнопка з плюсом), Reve проаналізує його й згенерує щось схоже. Так можна обійти авторські права: якщо те чи інше зображення в мережі захищене, ви можете згенерувати своє – воно виглядатиме схоже, але не буде точною копією.

. Якщо ви надішлете йому будь-яке зображення (кнопка з плюсом), Reve проаналізує його й згенерує щось схоже. Так можна обійти авторські права: якщо те чи інше зображення в мережі захищене, ви можете згенерувати своє – воно виглядатиме схоже, але не буде точною копією. Генерація анатомії . Reve демонструє значний прогрес у генерації складних елементів, таких як руки, пальці та стопи, що є викликом для багатьох AI-генераторів.

. Reve демонструє значний прогрес у генерації складних елементів, таких як руки, пальці та стопи, що є викликом для багатьох AI-генераторів. Українська мова . Сервіс перекладено українською.

. Сервіс перекладено українською. Редагування вже згенерованих зображень . Після створення зображень ви можете двічі клацнути на ньому, щоб додатково його змінити. Опція "Instrukt" дозволяє змінити певні елементи, наприклад, ви можете попросити змінити колір волосся чи одягу. Опція "Edit Prompt", яка знаходиться поряд, дозволить побачити розширений промпт для цього зображення, а також змінити його, щоб згенерувати знову.

. Після створення зображень ви можете двічі клацнути на ньому, щоб додатково його змінити. Опція "Instrukt" дозволяє змінити певні елементи, наприклад, ви можете попросити змінити колір волосся чи одягу. Опція "Edit Prompt", яка знаходиться поряд, дозволить побачити розширений промпт для цього зображення, а також змінити його, щоб згенерувати знову. Автоматичне створення підказок . Reve автоматично покращує введений вами промпт. За це відповідає функція "Enhance", яку можна знайти у вікні введення запиту.

. Reve автоматично покращує введений вами промпт. За це відповідає функція "Enhance", яку можна знайти у вікні введення запиту. Ви можете вибрати формат. Багато генераторів зображень, особливо тих, що вбудовані у чат-боти, не дозволяють задавати конкретний формат зображення. У випадку Reve ви можете самостійно вказати бажані пропорції.



Вибір пропорцій зображення в Reve / Скриншот 24 Каналу

Генеруйте відразу кілька варіантів, щоб обрати найкращий. Перед початком генерування ви можете обрати кількість зображень, які згенерує для вас Reve – від 1 до 8. Для цього натисніть другу кнопку з тих, що розташовані на вікні вводу запитів.



Генеруйте до 8 зображень за раз / Фото Скриншот 24 Каналу

Швидкість роботи. Цей пункт заслуговує на особливу увагу, оскільки Reve працює надзвичайно швидко. Якщо у випадку генератора в складі ChatGPT, Sora чи Gemini вам потрібно чекати іноді по кілька хвилин, у цьому випадку ви отримаєте чудовий результат вже за кілька хвилин.

Ліміти

Як і будь-який подібний сервіс, він має певні обмеження. Сервіс завершує свій тестовий період і в межах двох тижнів запустить повноцінну підписку. Досі він працював за принципом безплатних кредитів: щодня ви отримували кілька кредитів, які дозволяли згенерувати досить багато картинок. 12 вересня компанія розіслала користувачам листи, в яких анонсувала "абсолютно нову версію Reve", з якою прийдуть деякі зміни.

З наступного тижня ми переходимо від кредитів до щомісячних передплат для користувачів нашого додатка,

– написали розробники.

Таким чином кредити більше не роздаватимуть. Однак панікувати зарано. Навіть після оновлення компанія планує надавати 20 безкоштовних зображень щодня, чого більш ніж достатньо для ведення блогу, ілюстрації новин, створення зображень для навчальної роботи тощо.

Також анонсували два варіанти користувацьких акаунтів – безкоштовний і Pro. Вони матимуть різні обмеження використання та зберігання, а також варіанти API, які залишаться на основі кредитів. Компанія ще не оголосила ціни на підписку Pro, а також ще не уточнила, якими будуть обмеження. Однак, судячи з того, що вона пропонує для Pro-акаунтів "цілодобову творчість", є імовірність, що платні підписники зможуть генерувати зображення без обмежень на кількість.

Наразі всім користувачам дали 200 додаткових кредитів, щоб вони могли користуватися сервісом під час переходу.