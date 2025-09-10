Компанія Robinhood Markets Inc. оголосила про плани відкрити для клієнтів власний соціальний простір під назвою Robinhood Social. На початку наступного року доступ до сервісу отримає невелика група трейдерів, а згодом його розширять для більшої аудиторії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Особливість платформи полягає в тому, що кожен пост має бути пов’язаний із реальною угодою – акціями, опціонами чи іншими активами. Дані оновлюватимуться автоматично, а під публікаціями можна буде залишати коментарі. За словами віцепрезидента компанії з управління продуктом Абішека Фатехпурії, Robinhood прагне поєднати інвестиції та соціальну взаємодію, зробивши процес більш прозорим і легітимним.

У Robinhood Social користувачі зможуть стежити за угодами інших трейдерів і бачити їхні результати – від щоденних змін до річних підсумків. Також на платформі з’являться профілі публічних осіб, наприклад Ненсі Пелосі чи Білла Акермана, чиї операції відображатимуться на основі відкритих звітів.

Robinhood – це американська фінтех-компанія, яка надає послуги онлайн-трейдингу акціями, опціонами, ETF та криптовалютами без комісій. Вона відома своєю мобільною платформою, що зробила інвестиції доступними для широкого кола користувачів.

Ідея частково повертає компанію до її витоків: ще до запуску брокерської платформи засновники Влад Тенєв і Байджу Бхатт планували створити спільноту для обміну інвестиційними порадами. Під час пандемії Covid-19 трейдери Robinhood масово використовували Reddit, особливо розділ WallStreetBets, для обговорення стратегій. Тепер компанія хоче зосередити таку активність у власному середовищі.

Головна відмінність від Reddit чи інших соцмереж полягає в перевіреності контенту: на Robinhood Social пости відображають реальні угоди конкретних людей, а не змінені скріншоти. Надалі сервіс отримає й інші функції – приватні повідомлення, можливість додавати посилання чи зображення,

— каже віцепрезидент компанії з управління продуктом Абішек Фатехпурія.

Крім запуску соцмережі, Robinhood готує для клієнтів і нові інструменти: трейдери зможуть відкривати короткі позиції, а також здійснювати нічну торгівлю вибраними індексними опціонами. Обидві можливості стануть доступними на початку наступного року.

Чому успішний турецький аналог Robinhood?

Компанія Midas, заснована у 2020 році, стала популярною під час пандемії, коли люди шукали нові способи інвестування. Згодом, в умовах високої інфляції в Туреччині, інвестори почали шукати можливості захистити свої заощадження, що також сприяло зростанню платформи. За даними компанії, Midas зараз обслуговує 3,5 мільйона інвесторів.

Нещодавно Midas залучила 80 мільйонів доларів інвестицій. Цей раунд фінансування став найбільшим для фінтех-компанії в історії Туреччини та підняв вартість Midas майже до 1 мільярда доларів. Це значна віха для стартапу, що наближається до статусу "єдинорога".