Машини повісили пальто, закрили ноутбук, прибрали навушники, а потім разом застелили ліжко. На виконання всієї послідовності дій у них пішло менше ніж дві хвилини, зазначає Figure.

Як роботам вдалося діяти синхронно?

Головною особливістю демонстрації стала спільна робота роботів. За координацію відповідає модель штучного інтелекту Helix-02, однак у системі відсутній єдиний центральний контролер або спільний планувальник дій.

Роботи не обмінювалися командами напряму та не використовували окремий канал зв'язку. Натомість вони орієнтувалися на рухи одне одного та взаємодіяли за допомогою візуальних сигналів, зокрема кивків головою.

Роботи Helix-02 застелили ліжко і прибрали кімнату – дивитися відео:

Кожна машина аналізувала навколишній простір через власні камери та інтерпретувала наміри партнера за його позою і рухами. Водночас сцена постійно змінювалася: предмети переміщувалися, тканина деформувалася, а самі роботи мали безперервно адаптувати свої дії для досягнення спільної мети.

Найскладнішим випробуванням стала робота з ковдрою. На відміну від твердих об'єктів, тканина постійно змінює форму, не має фіксованих точок захоплення та непередбачувано реагує на натяг. Роботам доводилося буквально передбачати дії одне одного, синхронно коригуючи положення рук, силу захоплення та траєкторію рухів.

Для цього інженерам Figure довелося доопрацювати систему Helix AI, яка раніше вже вміла виконувати побутові завдання на кшталт прибирання будинку чи складання білизни. Нова версія отримала підтримку колективної роботи двох машин виключно на основі візуальних даних.

Оновлена архітектура Helix System AI також додала роботам керування всім тілом на основі сприйняття навколишнього середовища. Якщо раніше система орієнтувалася переважно на положення суглобів і власну кінематику, то тепер роботи аналізують дані з бічних стереокамер, формуючи тривимірну модель простору в реальному часі.

Фактично машини одночасно "бачать" і "відчувають" поверхню під час руху. Це дозволяє їм краще орієнтуватися на сходах, нерівній місцевості та в складних умовах освітлення.

Розробка системи велася із застосуванням методу навчання з підкріпленням у комп'ютерній симуляції. Для навчання використовували велику кількість випадково згенерованих ландшафтів і різних умов середовища. Після перенесення моделі в реальні умови інженерам не знадобилися додаткове калібрування чи тонке налаштування.

У Figure зазначають, що нова архітектура зробила гуманоїдних роботів стійкішими під час ходьби та значно розширила набір доступних дій. Тепер машини здатні не лише пересуватися, а й виконувати складніші побутові операції в динамічному середовищі.

Що це змінює для звичайних людей?

Демонстрація Figure важлива не лише як технологічний експеримент. Вона показує, що гуманоїдні роботи поступово переходять від окремих "трюків" до виконання повноцінних побутових сценаріїв у звичайних квартирах і будинках. Якщо раніше більшість роботів працювали лише в контрольованих умовах заводів або складів, то тепер компанії намагаються навчити машини адаптуватися до непередбачуваного домашнього середовища, пише Business Insider.

Для звичайних людей це потенційно означає появу нової категорії домашніх помічників. Мовиться не лише про прибирання кімнати чи застилання ліжка. Figure прямо говорить про сценарії, пов'язані з доглядом за будинком, перенесенням речей, допомогою літнім людям і виконанням рутинних побутових завдань.

Особливо активно цей напрямок просувають у контексті старіння населення та дефіциту робочої сили у сфері догляду. Гуманоїдні роботи можуть взяти на себе фізично виснажливу або одноманітну роботу, яку дедалі важче закривати людьми.

Водночас важливо розуміти, що нинішні демонстрації – це поки що дуже дорогі експериментальні системи. Масового "робота-домогосподарки" у продажу ще немає, а реальна вартість таких машин у перші роки може становити десятки тисяч доларів.

Технічні обмеження та реальні можливості таких роботів

Попри вражаючу демонстрацію, сучасні гуманоїдні роботи все ще мають серйозні технічні обмеження. Навіть Figure визнає, що більшість роботизованих систем сьогодні добре працюють лише у коротких і заздалегідь підготовлених сценаріях. Якщо предмет зміщується непередбачувано або ситуація різко змінюється, система може втратити стабільність поведінки.

Критики індустрії також звертають увагу на те, що багато подібних демонстрацій є ретельно підготовленими. Роботів часто навчають конкретному набору дій у контрольованому середовищі, а не універсальній поведінці "як у людини".

Більшість сучасних гуманоїдних роботів працюють за запрограмованими сценаріями / Фото Figure

Видання Vox зазначає, що індустрія гуманоїдних роботів зараз перебуває на стадії, коли між красивими відео та реальною автономністю все ще існує величезна різниця.

Ще одна проблема – безпека. Сучасні гуманоїдні роботи мають потужні електромотори та значну вагу. У 2025 році колишній керівник напрямку безпеки Figure подав позов проти компанії, заявивши, що роботи потенційно здатні завдати людині серйозних травм.

Крім того, залишаються обмеження автономності. Роботам потрібні великі обчислювальні ресурси, складні системи камер і сенсорів, а також місткі батареї, пояснює eWeek. Саме енергоспоживання, обчислення та робота в хаотичному реальному світі зараз залишаються головними бар'єрами для масового впровадження гуманоїдів.

Економіка та робочі місця

Розвиток гуманоїдних роботів уже починає впливати на ринок праці. Компанії на кшталт Figure, Tesla, Amazon і BMW розглядають таких роботів як спосіб автоматизувати фізичну працю на складах, виробництві та в логістиці.

Прихильники автоматизації стверджують, що роботи насамперед братимуть на себе небезпечну, виснажливу або монотонну роботу. Наприклад, Walmart заявляє, що використання роботів на складах зменшує фізичне навантаження на працівників і може подовжити тривалість їхньої кар'єри.

Втім, дослідження показують і зворотний бік процесу, пише The Guardian. У центрах високого рівня автоматизації в Amazon кількість працівників уже почала скорочуватися через автоматизацію складських процесів.

Економісти також попереджають, що найбільше ризикують працівники з рутинними фізичними професіями – комплектувальники, сортувальники, пакувальники та частина складського персоналу, пише Investopedia. Натомість зростатиме попит на фахівців із робототехніки, сервісного обслуговування, операторів ШІ-систем та інженерів автоматизації.

Сама Figure вже будує виробничий комплекс BotQ, де роботи мають допомагати створювати інших роботів. Компанія планує випускати до 12 тисяч гуманоїдів на рік.