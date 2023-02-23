Тоді ще 23-річний співак з групи Джастіна Тімберлейка планував 10 днів на борту Міжнародної космічної станції разом з двома професійними космонавтами. Басс чотири місяці готувався до подорожі в Росії, включаючи уроки російської мови та безліч складних процедур. Він навіть переніс операцію, щоб виправити нерегулярне серцебиття. Але всі плани були зірвані згодом.

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Що сталося

Проблеми почалися, коли справа дійшла до грошей – 20 мільйонів, які Басс мав заплатити за політ. Знайти їх виявилося справжньою проблемою.

Було багато проблем з Росією та Голлівудом, коли ми намагалися це зробити. Було навіть кілька вихідних, коли мене виганяли з бази в Росії. Вони приставляли пістолет до моєї голови й питали: "Де гроші? Де гроші?",

– розповідає співак.

Басс так і не полетів у космос, попри те, що був одержимий цією ідеєю з раннього дитинства. За кілька днів до вильоту з космодрому Байконур, що в Казахстані, надійшов дзвінок і людина на іншому кінці повідомила, що його присутність на борту скасована.

Але він не відмовився від своєї мрії та увійшов до ради директорів Національного космічного товариства, повідомляє Ars. Як зазначає видання, йому недостатньо простої короткої подорожі, які пропонують у майбутньому Virgin Orbit або Blue Origin. Басс хоче дійсно провести час на орбіті, проводячи дослідження.

Цікаво, що навіть попри такий неприємний досвід Ленс Басс усе одно тягнеться до Росії та її "спадку". Він став ведучим нового восьмисерійного подкасту під назвою "Останній радянський", що розповідає про подорож космонавта Сергія Крикальова, який зустрів розпад Радянського Союзу, перебуваючи на борту космічної станції "Мир". Перший епізод, який здебільшого охоплює досвід Юрія Гагаріна, вже вийшов.