ЗМІ прямо вказують на Росію, як джерело цих атак. Зазначається, що Кремль хоче зірвати саміт руками хакерської групи NoName. Вона вже "поклала" кілька сайтів, пов'язаних з транспортом і туризмом, у столиці Литви.

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Що відомо

Серед жертв атаки – туристичний ресурс GoVilnius та сайт m.Ticket, який дозволяє користувачам планувати поїздки по литовській столиці. Ці два випадки сталися поряд із втручанням в IT-системи регіональної радіостанції та торгового центру. Як уточнює місцеве новинне агентство Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), хакери запустили повідомлення, в якому містилась пропаганда проти НАТО, проти поставок зброї в Україну і заклик до переговорів замість війни. Свідки, яким вдалося почути повідомлення, кажуть, що воно було записане з використанням озвучування в Google Перекладачі, тому не лише голос, а й звучання фраз подекуди було помилковим і явно перекладалося з російської мови.

Провокацію було швидко припинено, проте Національний центр кібербезпеки (NCSC), який також підтвердив DDoS-атаку на транспортні служби столиці, закликає населення зберігати пильність, а експертів — звернути увагу на їхні найбільш вразливі системи.

"Зараз, коли ми говоримо, DDoS-атаки на нашу країну знову відбуваються", – каже Людас Алішаускас, голова NCSC. Він додає, що це далеко не перший випадок гібридних атак, коли кіберінцидент використовується для поширення дезінформації в Литві.

Нагадаємо, Вільнюський саміт НАТО відбуватиметься з 11 по 12 липня. На ньому зберуться очільники країн-членів Альянсу. Україна буде центральним питанням, яке обговорюватимуть вже завтра.