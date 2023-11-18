ШІ стикається з проблемою

Для навчання потужних, точних і якісних алгоритмів ШІ потрібна велика кількість даних. Наприклад, ChatGPT навчався на 570 гігабайтах текстових даних, або близько 300 мільярдах слів. Алгоритм стабільної дифузії, на якому засновано багато нейромереж для створення зображень, включно з DALL-E, Lensa і Midjourney, навчений на наборі даних LIAON-5B, що складається з 5,8 мільярда пар "зображення-текст". Якщо алгоритм навчається на недостатній кількості даних, він видаватиме неточні та неякісні результати.

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Якість навчальних даних також має велике значення. Низькоякісні дані, як-от повідомлення в соцмережах (привіт, Ілоне Маск) або фотографії низької роздільної здатності, легко отримати, але їх недостатньо для навчання високоефективних моделей ШІ. Тексти, взяті із соціальних мереж, можуть бути необ'єктивними або упередженими, містити дезінформацію і навіть незаконний контент.

Саме тому розробники ШІ прагнуть використовувати високоякісний контент:

Книги.

Інтернет-статті.

Наукові праці.

"Вікіпедію".

Відфільтрований вебконтент та інші подібні тексти, написані та відредаговані, як правло, компетентними людьми.

Індустрія навчає системи ШІ на дедалі ширших наборах даних, тому сьогодні ми маємо такі високоефективні моделі, як ChatGPT або DALL-E 3. Однак запаси даних в інтернеті зростають набагато повільніше, ніж потреби в навчанні штучного інтелекту.

Дослідники пророкують, що при збереженні нинішніх тенденцій у навчанні ШІ високоякісні текстові дані закінчаться вже до 2026 року. Низькоякісні мовні дані будуть вичерпані у 2030-2050 роках, низькоякісні зображення – у 2030-2060 роках.

За оцінками аудиторсько-консалтингової групи PwC, до 2030 року ШІ може принести світовій економіці до 15,7 трильйона доларів. Однак брак придатних для використання даних може загальмувати розвиток галузі. Утім, ситуація може виявитися не такою поганою, як прогнозується.