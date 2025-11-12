Взорвалась ли комета 3I/ATLAS?

Когда 3I/ATLAS снова появилась из-за Солнца, пройдя свою ближайшую точку к звезде 29 октября, в медиа начали появляться тревожные сообщения. Источником беспокойства стали расчеты астрофизика из Гарвардского университета Ави Лёба. Проанализировав снимок, сделанный испанскими телескопами 9 ноября, он пришел к выводу, что комета потеряла значительную часть своей массы и, вероятно, распалась, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Опираясь на изображение газовых струй, вырывающихся из кометы, Ави Лёб предположил, что для такого процесса объект должен был иметь гораздо большую площадь поверхности, чем это было с момента ее обнаружения в Солнечной системе. По его расчетам, опубликованным в блоге на Medium, комета должна была бы разлететься по меньшей мере на 16 обломков. Поэтому, как отметил ученый, если дальнейшие наблюдения не подтвердят распада, придется рассматривать версию ее неестественного происхождения, намекая на инопланетный корабль.



Так выглядит комета 3I/ATLAS на одном из последних снимков / Фото Фрэнк Ниблинг и Майкл Бюхнер / British Astronomical Association

Ответ

Научное сообщество встретило эти заявления с большим скепсисом.

Ученый Циченг Чжан, научный сотрудник обсерватории Ловелла в Аризоне, который изучает комету, сообщил, что все просмотренные им изображения демонстрируют вполне обычную и здоровую комету без признаков разрушения ядра. Он назвал выводы Лёба "карточным домиком", построенным на ошибочной интерпретации орбитальных параметров кометы.

Другие астрономы также резко раскритиковали подход Лёба. Например, профессор астрономии и астрофизики из Университета штата Пенсильвания Джейсон Т. Райт в своем блоге последовательно опроверг десять "аномалий", на которые указывал Лёб как на доказательства искусственности кометы. Райт отметил, что его коллега регулярно демонстрирует непонимание устоявшихся концепций планетологии, что приводит к ошибочным выводам.

Астрономы с большим интересом следят за кометой, поскольку ее сближение с Солнцем нагревает поверхность, заставляя лед превращаться в газ. Этот процесс создает яркие струи, облако вокруг тела кометы (ком) и длинный хвост, что позволяет изучать ее состав даже с помощью любительского оборудования на Земле. Сейчас комету можно наблюдать в Северном полушарии через небольшой телескоп с объективом около 15 сантиметров.

Стоит отметить, что комета 3I/ATLAS сама по себе является чрезвычайно интересным природным объектом, и для этого не нужны теории заговоров об инопланетянах, которые постоянно продвигает Лёб, чтобы его имя не исчезало из громких заголовков и новостей. Это лишь третья зафиксированная межзвездная комета, к тому же она является самой массивной и, возможно, самой старой из всех виденных, возрастом более 7 миллиардов лет. Ближе всего к Земле она подлетит 19 декабря, и до тех пор ожидается еще много новых данных, к которым, впрочем, стоит относиться с осторожностью.

