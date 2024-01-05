Ця ініціатива є продовженням низки подій, що розпочалися за часів адміністрації Обами, коли непомітні витоки інформації з розвідувальних і військових джерел натякали на те, що уряд володіє більшою кількістю інформації про НЛО, ніж це було оприлюднено.

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Нагадаємо, що влітку минулого року викривач, колишній пілот ВПС і член розвідувальної спільноти Девід Груш, виступив з вкрай суперечливими заявами. Серед них були твердження про те, що уряд США займається зворотним проєктуванням інопланетних кораблів, які стали імпульсом до закликів щодо глибших розслідувань та розсекречення файлів про НЛО.

Попри скептицизм експертів і таких відомих діячів, як Вільям Шетнер, заяви Груша спонукали Комітет з нагляду Палати представників Конгресу США звернутися до розвідувального товариства з проханням надати додаткову інформацію про передбачувані "програми пошуку НЛО".

Офіс генерального інспектора розвідувального співтовариства врешті-решт відреагував, що призвело до майбутнього брифінгу для Конгресу.

Хоча деталі брифінгу залишаються засекреченими, перехід від мінімального звітування про урядові розвіддані щодо НЛО за часів адміністрації Трампа до обговорення цього питання на закритих і відкритих слуханнях у Конгресі підкреслює зростаючу важливість цього питання.

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Водночас варто зазначити, що у цьому випадку громадськість залишать осторонь, тобто інформацію якою поділяться на цих закритих засіданнях все ж залишиться засекреченою, принаймні поки що.