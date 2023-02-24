Археологи вперше дослідили будівлю в 2021 році після того, як натрапили на опис, залишений священником та істориком 17-го століття Родріго Каро. Він описав Утреру (муніципалітет на південному заході Іспанії, недалеко від Севільї) як місце, де ще до його народження "жили лише іноземці та євреї". Тому називали його Val de Judíos (Долина євреїв). Каро зазначає, що вони мали свою синагогу там, де "зараз знаходиться лікарня Милосердя". Таким чином, знаючи місце розташування лікарні, вчені змогли знайти й синагогу.

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Що дізнались археологи

Синагога Утрера була побудована в 1300-х роках. Імовірно, вона застала вигнання євреїв з Іспанії в 1492 році. Її використовували повторно і добудовували протягом багатьох років, за словами Мігеля Анхеля де Діоса, археолога, який очолює наукове дослідження цієї будівлі.

Історична довідка:

Антиєврейські настрої в Іспанії наростали протягом XII та XIII століть, але наприкінці XIV століття досягли свого піку, обернувшись різаниною в 1391 році.

За деякими оцінками, під час цієї хвилі насильства було вбито до 50 000 євреїв, після чого близько чверті мільйона прийняли католицизм, щоб уникнути переслідувань.

Століттям пізніше король Фердинанд і королева Ізабелла видали Альгамбрський декрет 1492 року, щоб вигнати всіх євреїв, які залишилися в Іспанії. Метою було обмежити їхній вплив на тих, хто навернувся після різанини 1391 року.

Цим вони досягли мети, яку давно переслідував Томас де Торквемада, великий інквізитор іспанської інквізиції, який вважав, що нещодавно залучені до християнства становлять загрозу для католицького релігійного і суспільного життя.

Синагога Утрера, про ідентифікацію якої було оголошено 8 лютого, є неймовірно рідкісним прикладом середньовічного єврейського релігійного життя в Іспанії. Археологи відновили важливі частини синагогального комплексу, включаючи святилище з ковчегом, де зберігалися священні сувої Тори. Зараз дослідники намагаються визначити, де була розташована міква – ритуальна лазня. Вони також шукають будинок рабина і рабинську школу.

Джулі Харріс, спеціалістка з іберійсько-єврейської матеріальної культури, каже, що "залишки синагог на Піренейському півострові обмежені". Саме тому ця знахідка є надзвичайно важливою.