Неправильне використання цього пристрою може призвести до поломки дорогої електроніки або навіть до небезпечних ситуацій у будинку.

Коли до генератора можна підключати практично будь що?

Сучасні інверторні генератори, а також потужні пристрої розраховані на велику кількість потужних споживачів, здатні дати раду практично будь-яким домашнім ґаджетам, якщо мова про автономне живлення в будинку чи квартирі.

Інженер та електрик латвійської компанії TET Cloud Айрітс Тарвідс розповів, в яких випадках можна не перейматися за власні пристрої та генератор.

Якщо мова йде про портативні генератори на 6 кВт, то підключати можна абсолютно все – від зарядок для телефонів до обігрівачів. Головне – не перевищувати максимально допустиму вихідну потужність генератора.

Які пристрої здатні вивести генератор з ладу або зламатися самі?

Загалом же використання переносного генератора вимагає особливої обережності. Старі, або недорогі пристрої можуть не завжди видавати стабільну енергію. Найбільш вразливою в такому випадку є електроніка з мікросхемами: смартфони, планшети, телевізори та ігрові консолі.



Річ у тім, що робота двигуна генератора призводить до постійних стрибків та падінь напруги, що називають "брудною енергією". Такі коливання можуть миттєво спалити чутливі компоненти або суттєво скоротити термін їхньої служби.

Для безпечного заряджання ґаджетів варто використовувати інверторні моделі генераторів, якісні мережеві фільтри або джерела безперебійного живлення (ДБЖ), що згладжують напругу.

Велику загрозу становлять потужні побутові прилади, такі як духові шафи, пральні машини та холодильники. Вони споживають значно більше енергії, ніж може видати більшість портативних генераторів, особливо в момент пуску.



Це створює надмірне навантаження, через яке напруга різко падає або генератор вимикається взагалі. У гіршому випадку такий стрес для системи може "підсмажити" і сам генератор, і підключену до нього техніку.

Важливо! Перед використанням великої техніки необхідно чітко знати потужність свого агрегату та рекомендації виробника.

Окрему групу ризику складають прилади з нагрівальними елементами: обігрівачі або електрогрілки. Для швидкого нагріву вони потребують колосальної кількості енергії відразу після ввімкнення, що часто призводить до перевантаження системи.



Крім того, через нестабільність струму такі пристрої можуть перегрітися, що створює реальний ризик виникнення пожежі. За роботою обігрівачів від генератора потрібно стежити щохвилини та ніколи не залишати їх без нагляду.

Схожа проблема притаманна свердловинним насосам. Для початку руху води їм потрібен потужний стартовий ривок енергії, який здатний змусити генератор заглохнути або вийти з ладу. Навіть якщо насос запустився, будь-яке коливання напруги може зупинити його посеред циклу, що загрожує дорогою заміною обладнання.

Якщо робота насоса критично важлива, під нього варто купувати генератор відповідної потужності та не підключати до нього більше нічого.

Нарешті, безпека залежить від якості кабелів. Дешеві подовжувачі з тонким дротом та поганою ізоляцією не розраховані на навантаження, які створює генератор. Вони можуть плавитися та іскрити через постійні перепади напруги, стаючи причиною займання.



Для роботи з генератором, особливо на вулиці, слід обирати лише високоякісні подовжувачі з відповідним маркуванням та надійні мережеві фільтри.