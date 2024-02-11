Бренду Очоа, яка працює в кав'ярні Applebee's у Мехікалі, Мексика, та ЛеРоя Ромеро, який живе в Арізоні, познайомив спільний друг, який вважав, що вони знайдуть спільну мову. На першому побаченні вони розмовляли за допомогою застосунків-перекладачів, таких як Google Translate, тоді все закінчилося кількома коктейлями та загальним знайомством.

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На відстані одного застосунку

Пізніше Ромеро зрозумів, що може використовувати застосунок Captions, який він використовує на роботі, щоб створювати іспанською мовою відео, озвучені власним голосом і рухами губ. Він також придбав навушники з функцією двостороннього синхронного перекладу, які допомогли йому розуміти Очоа в режимі реального часу.

Очоа була вражена зусиллями Ромеро та його почуттям гумору. Вона також оцінила те, що він зателефонував її бабусі, щоб попросити її благословення перед тим, як зробити їй пропозицію особисто. Зараз пара заручена і планує одружитися цього літа.

Але покладатися на можливості ШІ пара не збирається. Вони вже почали вивчати мови одне одного: Очоа навчає Ромеро п'ять разів на день використовуючи картки зі словами, а Ромеро використовує онлайн-курси та подкасти.

Вони кажуть, що ШІ допоміг їм подолати розрив на початку і створити міцний зв'язок, але вони також хочуть мати можливість спілкуватися, не покладаючись на технології.

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Їхня історія є прикладом того, як штучний інтелект може сприяти міжкультурним і міжмовним відносинам, а також надихати людей на вивчення нових мов і культур. Як сказав Очоа в інтерв'ю New York Times:

"Справа не лише в тому, щоб говорити однією мовою, а в тому, щоб розуміти один одного".