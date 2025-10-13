Чому невинний жарт може мати серйозні наслідки?

Суть нового тренду, відомого як #homelessmanprank, полягає в тому, щоб за допомогою функцій штучного інтелекту (наприклад, тих, що вбудовані у Snapchat), згенерувати реалістичні зображення бездомного, який нібито зайшов у помешкання користувача й відмовляється йти геть. Ці "фотографії" потім надсилають батьками, співмешканцям чи партнерам, коли ті далеко від дому, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

Дивіться також Нью-Йорк судиться з Meta, TikTok, YouTube та іншими соцмережами через шкоду психіці підлітків

Сценарії цих пранків бувають різними. В деяких випадках користувачі створюють картинки, як бездомний порпається в особистих речах співрозмовника, в інших він лежить на ліжку або сідає поїсти. При цьому ШІ дозволяє згенерувати незнайому людину прямо на справжній фотографії. Таким чином партнер чи родич співрозмовника опиняється на одному "знімку" з бездомним і все це виглядає напрочуд реалістично, змушуючи жертв такого розіграшу сильно панікувати.

Наприклад, видання Gizmodo згадує численні випадки, коли схвильовані батьки телефонували своїм дітям після отримання повідомлень і з тремтінням у голосі намагалися дізнатись, що відбувається. Підлітки записують ці емоційні реакції та публікують відео в TikTok, де деякі ролики набирають мільйони переглядів.

Однак розіграш перестає бути смішним, коли налякані батьки звертаються до поліції. Правоохоронці сприймають повідомлення про вторгнення в будинок, де перебуває дитина, як надзвичайно серйозну ситуацію, що вимагає негайного реагування. Це призводить до марного витрачання ресурсів і відволікання людей, які могли б бути спрямовані на реальні надзвичайні події.

Ба більше, така ситуація створює небезпеку і для самих жартівників, оскільки подібні виклики можуть спровокувати навіть залучення спецпідрозділу SWAT, який має досить жорсткі методи роботи.

Україна приєднується

Аналогічні пранки вже були помічені й в українських соцмережах.

Наприклад, у Threads завірусився пост, у якому користувачка з нікнеймом Віаліна Кот розіграла свого чоловіка. Вона згенерувала фото невідомого, який нібито прийшов до них додому й звинуватив у тому, що його автомобіль пошкодили. Зокрема, створила картинки, на яких незнайомець копирсається у речах і стоїть на ліжку. Згодом нібито прийшов ще один.

В іншому випадку, який з'явився в Instagram на сторінці happy.student, студентка розіграла свою співмешканку по гуртожитку. Вона згенерувала фото викладача, який прийшов шукати конспекти в особистих речах.

Реакція поліції

Поліційні департаменти у США та Великій Британії вже виступили з офіційними попередженнями:

Поліція міста Сейлем, штат Массачусетс, заявила, що цей пранк не лише змушує людей панікувати та марнує ресурси правоохоронців, але й дегуманізує безхатьків.

Схожі застереження опублікували й правоохоронці в Англії, зокрема в графстві Дорсет, після того, як виїхали на хибний виклик від "вкрай стурбованої матері".

У штаті Огайо справа навіть дійшла до кримінальних звинувачень проти двох неповнолітніх за їхню участь у таких інцидентах. Хоча конкретні закони щодо зловживання ШІ ще не сформовані, правоохоронці посилаються на чинні норми щодо свідомого надання неправдивої інформації службам екстреного реагування.