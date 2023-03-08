У Бухаресті створили цікавий прецедент. Уперше в історії штучний інтелект працюватиме на державній службі. Далі розповідаємо, чим він займатиметься.

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Функції ШІ

Повідомляється, що завданням Ion стане аналіз трафіку в соцмережах з метою виявлення найгостріших соціальних і політичних тем, які хвилюють громадян країни. Він повинен буде регулярно збирати відомості про настрої в суспільстві, його проблеми та запити, збирати думки та скарги громадян, а потім об'єднувати й інтерпретувати їх уряду як політичні ідеї. Жителі Румунії зможуть безпосередньо розповісти Ion про свої пропозиції, використовуючи спеціальну вебплатформу.

За допомогою штучного інтелекту Іон робитиме те, що не під силу жодній людині: слухатиме всіх румунів і представлятиме їх перед урядом Румунії,

– каже Ніколає Чуке.

Критики нововведення зазначають, що принцип роботи начебто Ion нікому не відомий. Незрозуміло, за якими алгоритмами він проводить аналіз думок. Чи може ШІ бути упередженим, здійснювати цензуру, виявляти незадоволених роботою уряду людей? Найімовірніше, такі функції йому доступні, але хто і як управляє Ion, румунській громадськості не повідомили. Утім, не можна виключати, що це лише масштабний експеримент із пошуку нових шляхів застосування технологій штучного розуму.

Подібні випадки один з одним вже починають з'являтися по всьому світу і це тільки початок. В Колумбії, наприклад, суддя використовував текстовий генератор, щоб поставити запитання про справу, яку вів. Вона стосувалася суперечки між медичною страховою компанією та батьками дитини з аутизмом – чи може дитина отримувати покриття лікування. Суд використав ШІ для постановки юридичних питань щодо справи та включив відповіді на нього у своє рішення.