Повідомляється, що винні працювали в Semes, дочірньому підприємстві Samsung і найбільшому в Південній Кореї виробнику напівпровідникового обладнання та дисплеїв.

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Що відомо

Вкрадені ними й передані до Китаю відомості містили креслення, пов'язані з технологіями очищення напівпровідників.

Сам факт крадіжки було зафіксовано ще у 2020 році, проте рішення суду було винесено тільки зараз.

Зазначається, що на незаконному постачанні технологій китайським компаніям і дослідницьким інститутам вони заробили 59,8 мільйона доларів .

. Сімох злочинців звинуватили в порушенні місцевих законів про захист комерційної таємниці.

Тепер усі проведуть за ґратами 2,5 роки.

Усі держави давно розглядають напівпровідникові технології та всю відповідну галузь як один з елементів забезпечення національної безпеки, оскільки це основний компонент більшості сучасних пристроїв та зброї. Ця галузь є "ключовим національним надбанням" Південної Кореї, тому там запроваджено серйозні обмеження на роботу кваліфікованих співробітників і передачу технологій в інші країни.

Чому Китай це робить

Китай своєю чергою за будь-яку ціну намагається вивідати секрети передових технологій, оскільки вже не перший рік знаходиться під санкціями США і на багато поколінь відстає в технологіях напівпровідників від найбільших їх виробників – TSMC (Тайвань), Qualcomm (США) та Samsung (Південна Корея). Ба більше, проблеми країни тільки посилюються в міру зростання агресивності її зовнішньої політики. Перекриття доступу до найсучасніших чипів обертається для Китаю відставанням в озброєнні та проблемами на зростаючому ринку споживчих пристроїв.