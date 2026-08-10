Apple використовуватиме для китайського ринку штучний інтелект Alibaba Qwen. Це відрізняється від підходу компанії в більшості інших країн, де для нових функцій Siri AI Apple співпрацює з Google та використовує моделі Gemini. Про це пише 9to5mac.

Чому Siri у Китаї працюватиме інакше?

Причина такого рішення пов'язана з китайським законодавством. Місцеві правила дозволяють використовувати в подібних сервісах китайські моделі штучного інтелекту, тому Apple має працювати з місцевим технологічним партнером.

Про використання Qwen стало відомо після того, як Apple опублікувала оновлений посібник китайською мовою. На документ звернуло увагу агентство Reuters. Посібник описує роботу нових функцій на Mac, однак Reuters повідомляє, що та сама модель використовуватиметься також на iPhone, iPad та Vision Pro.

Тобто йдеться не про окрему особливість комп'ютерів Mac. Qwen має стати основою нових ІІ-можливостей Apple на різних пристроях компанії для китайського ринку.

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Водночас вибір локальної моделі може мати наслідки не лише для функціональності Siri. Окреме питання стосується того, як саме оброблятимуться дані користувачів і які гарантії приватності діятимуть під час використання цих функцій.

Як Apple працює з Gemini в інших країнах?

На більшості ринків нові функції Siri зі штучним інтелектом використовуватимуть моделі Gemini від Google. Обчислення виконуватимуться або на власних серверах Apple Private Cloud Compute, або на серверах Google, спеціально виділених для Apple.

Apple наголошує на спеціальних вимогах до конфіденційності під час роботи Siri AI. Вони мають відповідати вимогам, які застосовуються до серверів Private Cloud Compute.

Одним із ключових принципів цієї системи є відсутність доступу Apple та Google до взаємодії користувача з ІІ. Тобто компанії не повинні отримувати можливість переглядати запити та інші дані, які користувач передає системі під час роботи з новими функціями Siri.

У Китаї ситуація відрізняється через вимоги місцевого законодавства.

Чому виникли питання щодо приватності?

У Китаї Apple не може просто використати ту саму модель Gemini, яка доступна користувачам в інших країнах. Замість неї компанія повинна застосувати китайську модель – у цьому випадку Qwen від Alibaba.

Reuters зазначає, що така вимога, ймовірно, пов'язана з можливістю державного контролю за використанням ІІ-систем. Водночас немає підстав стверджувати, що дані конкретних користувачів автоматично передаватимуться китайській владі.

Однак Apple поки не пояснила, чи діятимуть для китайської версії Siri точно такі самі гарантії приватності, як для систем, що використовують Private Cloud Compute або спеціальні сервери Google.

Є ще одна важлива деталь. За інформацією Reuters, користувачам Mac у Китаї для роботи з Qwen знадобиться власний обліковий запис Qwen. Вони повинні будуть увійти до нього, щоб використовувати сервіс.

Ця вимога привертає особливу увагу, оскільки відрізняється від описаного Apple підходу до обробки запитів Siri на інших ринках. Наявність окремого облікового запису сама по собі не доводить, що Alibaba отримуватиме доступ до всіх даних користувача, але вона показує, що архітектура сервісу в Китаї буде іншою.

Які можливості отримає Siri з Qwen?

Згідно з оновленим китайськомовним посібником Apple, користувачі, які погодяться на використання Qwen, зможуть отримувати через Siri більш детальні відповіді на деякі запити.

Штучний інтелект зможе працювати не лише з текстовими запитаннями. Серед заявлених можливостей – аналіз фотографій та документів.

Це дозволить використовувати Siri для складніших завдань, ніж ті, з якими традиційно асоціюється голосовий асистент Apple. Система зможе аналізувати надану користувачем інформацію та формувати більш розгорнуті відповіді.

Qwen також буде доступний для функції Writing Tools. Вона зможе використовувати сервіс Alibaba для створення текстів або зображень за описом користувача.

Отже, китайська версія Siri AI охоплюватиме одразу кілька напрямів – роботу з текстом, фотографіями, документами та генерацію контенту.

Чим китайська версія Siri відрізнятиметься від глобальної?

Головна відмінність полягає не лише у назві моделі штучного інтелекту. За межами Китаю Apple використовує Gemini від Google у поєднанні зі своєю інфраструктурою Private Cloud Compute або спеціальними серверами Google. Для цієї системи компанія заявляє про вимоги, покликані обмежити доступ до даних користувачів.

У Китаї натомість використовуватиметься Alibaba Qwen, а користувачам Mac, за даними Reuters, знадобиться окремий обліковий запис Qwen.

Apple при цьому не заявляла, що китайські користувачі повністю позбавлені захисту приватності. Тому робити висновок про те, що їхні запити гарантовано переглядатимуться Alibaba або китайською владою, наразі не можна.

Водночас різниця в архітектурі сервісів є очевидною. Вона показує, наскільки сильно місцеві нормативні вимоги можуть впливати на роботу глобальних ІІ-продуктів Apple.

Для компанії це означає необхідність створювати різні технологічні рішення для різних ринків. Для користувачів – потенційну різницю в тому, як саме працюють однакові функції Siri та які правила обробки інформації до них застосовуються.