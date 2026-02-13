Як дитяча цікавість допомогла зберегти частину еоценового світу?

Історія розгорнулася на землях, що перебувають під управлінням Бюро з управління земельними ресурсами у південно-західній частині штату Вайомінг. Саме там 11-річний Турен Поуп під час прогулянки з дідусем і бабусею звернув увагу на камінь дивної форми серед уламків породи. Те, що спершу виглядало як звичайний фрагмент скелі, виявилося добре збереженим панциром давньої черепахи, пише Arkeonews.

Знахідку зробили в межах регіону Greater Green River Basin – території, яка давно відома палеонтологам багатим викопним літописом. Близько 48 мільйонів років тому, в епоху еоцену, ця місцевість мала теплий, майже тропічний клімат. Тут існували річки, заболочені рівнини та велике озеро Госіут. У такому середовищі мешкали ранні ссавці, крокодили, риби й різні види черепах.

Після повідомлення про знахідку фахівці польового офісу Bureau of Land Management у Рок-Спрінгс задокументували місце та організували збереження решток. Для повноцінної екскавації запросили ліцензованого палеонтолога. Роботи очолив спеціаліст музейних колекцій Джей Пі Кавігеллі з Tate Geological Museum при коледжі Каспера.

У вересні 2025 року команда повернулася на ділянку разом із родиною хлопця та акуратно вилучила скам’янілість.



Археологи розкопують панцир древньої черепахи / Фото Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

Виявилося, що зберігся майже повний карапакс – верхня частина панцира. Інших кісток не знайшли, однак стан збереження панцира вразив дослідників. За структурою та віком шару породи – приблизно 50 мільйонів років – фахівці віднесли тварину до родини трионіхід, тобто м’якотілих черепах.

Представники цієї групи мають більш плаский і гнучкий панцир, не повністю зрощений із нижньою частиною тіла. Такі черепахи існують і сьогодні, тож давній екземпляр, імовірно, був подібний до сучасних родичів.



Археологи розкопують панцир древньої черепахи / Фото Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

Після транспортування до музею розпочалася кропітка підготовка зразка. Волонтери очищають і стабілізують панцир, поступово відкриваючи деталі, які не були помітні під час розкопок. Опубліковані світлини демонструють внутрішню частину панцира, тоді як польові фото зафіксували його зовнішню поверхню.



Археологи розкопують панцир древньої черепахи / Фото Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

За відповідальну поведінку Турен отримав можливість долучитися до розкопок і навіть дати назву викопній черепасі. Тепер вона має неофіційне ім’я "Little Timmy". Попри юний вік, хлопець уже цікавиться палеонтологією та збирає власну колекцію викопних решток.

У Бюро наголосили, що цей випадок підкреслює важливість відповідального ставлення до знахідок на державних землях. Повідомлення про відкриття замість спроби забрати його додому дозволило зберегти наукову цінність об’єкта для досліджень і майбутніх експозицій.



Археологи несуть панцир древньої черепахи / Фото Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office