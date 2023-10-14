Учені відкопали шість скляних уламків, що відлетіли на 5000 кілометрів на південь. Пролежавши під 279-метровим шаром антарктичного льоду близько 2000 років, вони зберегли сліди катастрофічного вибуху. Але жоден з них не розкривав головного: де саме сталося виверження. Сьомий же уламок, що утворився внаслідок вибуху того ж вулкана, допоміг команді визначити їхнє походження й установити точну дату події.

Дивіться також Посеред жвавої вулиці в Перу відкопали 8 мумій та безліч доінкових артефактів

Проблеми датування

Вулкан Таупо у Новій Зеландії є активним вже близько 300 000 років, але час його останнього великого виверження — одного з найбільших і найенергійніших вивержень на Землі за останні 5 000 років — було напрочуд важко визначити.

Історичні записи Стародавнього Риму та Китаю, що описують події близько 186 року нашої ери , свідчать, що далеке виверження вулкана затьмарило небо за півсвіту від них: Сонце зійшло "червоне, як кров, і позбавлене світла", а "небеса були охоплені полум'ям", написали двоє тодішніх авторів. Але якими б яскравими не були ці описи, вони не відповідають геологічним даним.

, свідчать, що далеке виверження вулкана затьмарило небо за півсвіту від них: Сонце зійшло "червоне, як кров, і позбавлене світла", а "небеса були охоплені полум'ям", написали двоє тодішніх авторів. Але якими б яскравими не були ці описи, вони не відповідають геологічним даним. Відкладення сірки в крижаних кернах є звичайним сигналом вулканічної активності, а крижані керни з Антарктиди й Гренландії переміщують час виверження Таупо приблизно до 230 року нашої ери , плюс-мінус кілька десятиліть. Однак сірка викидається з вулканів по всьому світу, тому вона не настільки точна, як хотілося б ученим.

, плюс-мінус кілька десятиліть. Однак сірка викидається з вулканів по всьому світу, тому вона не настільки точна, як хотілося б ученим. Радіовуглецевий аналіз деревних колод, похованих у гарячих вулканічних потоках після виверження Таупо, дозволив уточнити час виверження приблизно до 232 року (1790 років тому). Плоди й насіння на цих збережених деревах, а також відсутність темнішої зовнішньої деревини, свідчать про те, що вулкан вивергався наприкінці літа або восени.

Як можна побачити, рік виверження все ще залишався спірним. Але нещодавня знахідка вносить нові корективи. Вчені вивчали крижаний керн довжиною 764 метри, витягнутий з льодовикового щита Росса в Західній Антарктиді. Він містить інформацію про клімат за 83 000 років.

На глибині 279 метрів дослідники знайшли сім скляних осколків довжиною від 10 до 20 мікронів, створених з гранітоподібного мінералу ріоліту. Їхній геохімічний склад збігався з іншими зразками з виверження Таупо, зібраними в Новій Зеландії.



Зображення осколків скла, зроблені скануючим електронним мікроскопом / Фото Стівен Піва

Один уламок особливо виділявся: він повністю збігався з вулканічним склом, утвореним під час попереднього виверження вулкана, яке відбулося 25 600 років тому й було назване Ōruanui.

Таким чином вчені зробили висновок, що сьомий осколок, створений ще в епоху Ōruanui, залишався у вулкані весь цей час, а потім був викинутий разом із новими уламками. Їхнє близьке розташування й схожа структура дозволяють підтвердити, що всі сім мають спільне походження, а аналіз розташування у керні – визначити точний рік викиду – 230 рік нашої ери. Масивний шлейф виверження підняв величезну кількість вулканічних частинок у повітря й рознісся по планеті, осідаючи в різних її регіонах.

Хоча все ще існує певна похибка в датуванні крижаного керна, дослідники кажуть, що їхні висновки підтверджують оцінку віку похованих деревних колод, які, ймовірно, загинули в одну мить, коли їх поглинуло розпеченим викидом вулкана Таупо.