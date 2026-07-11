Як старіють і вмирають космічні велетні?

Зорі не просто згасають – вони перетворюють власну речовину на будівельний матеріал для майбутніх поколінь космічних об'єктів. Маса небесного тіла визначає, наскільки яскравим і драматичним виявиться його фінал. Масивні світила завершують шлях потужними вибухами наднових, тоді як об'єкти, подібні до нашого Сонця, поступово скидають зовнішні оболонки, створюючи видовищні планетарні туманності, пише 24 Канал.

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На завершальних етапах еволюції зорі малої та середньої маси розширюються, перетворюючись на червоних гігантів. У цей період вони стають настільки величезними, що можуть поглинати найближчі планети. Наприклад, приблизно через 6 мільярдів років наше Сонце збільшиться у 250 разів і, найімовірніше, знищить Меркурій, Венеру та Землю.

Попри такий катастрофічний сценарій, ядро зорі стискається та перетворюється на білий карлик – надщільний об'єкт розміром із нашу планету, який повільно охолоджується протягом трильйонів років.

Зоряний нуклеосинтез: як смерть створює матерію?

Найважливішим наслідком зоряної смерті є хімічне збагачення Всесвіту. Упродовж життя зорі працюють як гігантські реактори, перетворюючи водень на гелій, а потім синтезуючи важчі елементи: вуглець, азот та кисень.

Коли ж стається вибух наднової, виникають умови для появи ще важчих металів – від заліза до урану. Ці процеси називають нуклеосинтезом, і саме завдяки їм простір наповнюється речовиною, з якої згодом формуються кам'янисті планети та органічні молекули.

Ці газові оболонки, які зорі скидають у міжзоряне середовище, поступово змішуються з молекулярними хмарами. Ударні хвилі від вибухів наднових стискають ці хмари, запускаючи процес народження нових світил.

Таким чином, кожна нова зоря містить частку речовини своїх попередників. Астрономи називають це "металічністю": що молодша (новіша) зоря, то більше в її складі важких елементів, створених загиблими гігантами минулого. Врешті все, що нас оточує, а також ми самі, складається з решток колишніх зір, які вибухнули мільярди років тому.