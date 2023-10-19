Про це стало відомо під час нещодавніх слухань у підкомітеті з питань космосу та науки Сенату США, де віце-президент SpaceX зі зборів та забезпечення місій Білл Герстенмайєр представив огляд майбутніх планів компанії.

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У 2023 році SpaceX здійснили вже 74 запуски, що більше, ніж 61 орбітальна місія, здійснена у 2022 році, а до кінця року ще чимало часу.

У перспективі до 2024 року SpaceX має намір ще більше прискорити частоту запусків, плануючи здійснювати 12 запусків ракет на місяць. Такий агресивний графік призведе до вражаючих 144 орбітальних польотів ракети-носія на рік.

Герстенмайєр висловив упевненість у досягненні цієї мети, навівши приклади, коли SpaceX успішно проводила два запуски в один день. Один з таких випадків стався в березні цього року, коли компанія відправила на орбіту дві ракети Falcon 9 з різницею в 4,5 години між ними.

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Навіщо так багато запусків?

Амбітний графік запусків SpaceX підтримується постійним попитом на їхні послуги. Крім того, компанія продовжує розгортати власне супутникове сузір'я Starlink. Наразі SpaceX вже має дозвіл на розгортання 12 000 супутників на орбіті і подала заявку до регуляторних органів на запуск ще 30 000 апаратів. У 2023 році значні 60% запусків SpaceX були спрямовані на розширення сузір'я Starlink.