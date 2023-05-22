Екіпаж у складі Райяни Барнаві з Саудівської космічної комісії (SSC), саудівського астронавта Алі Аль-Карні, приватного астронавта Джона Шоффнера та колишньої астронавтки NASA Пеггі Вітсон стартував на борту космічного корабля Dragon компанії SpaceX під назвою "Фрідом" на ракеті Falcon 9 з Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді.

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Трохи деталей про місію Ax-2

Після прибуття на Міжнародну космічну станцію, яке, як очікується, відбудеться о 9:24 ранку за східним часом (15:24 за київським часом) у понеділок, екіпаж корабля приєднається до 69-го екіпажу космічної станції.

Протягом наступного тижня на космічній станції астронавти виконуватимуть заплановані наукові та просвітницькі програми. Екіпаж Ax-2 планує провести понад 20 різних експериментів, серед яких:

дослідження стовбурових клітин,

робота з наноматеріалами на основі ДНК,

дослідження засобів боротьби з раком.

Вони також фотографуватимуть удари блискавки і висотні перехідні світлові явища, відомі як спрайти, та випробовуватимуть костюм, що імітує земну гравітацію, щоб протидіяти негативним ефектам мікрогравітації.

Детальніше про роботу екіпажу

Екіпаж місії Ax-2:

Спеціаліст місії Алі Алькарні,

Командир Пеггі Вітсон,

Пілот Джон Шоффнер,

Спеціаліст місії Райяна Барнаві.



Зліва направо: Алі Алькарні, Пеггі Вітсон, Джон Шоффнер, Райяна Барнаві / Фото Axiom Space

Райяна Барнаві

Райяна Барнаві стала 600-ю людиною, яка побувала на орбіті Землі. Саудівська астронавтка виконуватиме обов'язки спеціаліста місії Ax-2. Як перша саудівська жінка і арабська жінка, яка побувала на орбіті Землі, Барнаві прагне надихнути інших своєю історичною мандрівкою і представляє Королівство Саудівська Аравія і Саудівську космічну комісію. Вона братиме участь у наукових експериментах, інформаційно-просвітницьких програмах і нестиме значущі символи зі своєї спадщини, наголошуючи на важливості різноманітності та інклюзивності в освоєнні космосу.

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Алі Аль-Карні

Алі Аль-Карні, астронавт Саудівської космічної комісії, бере участь у місії Ax-2 разом з Барнаві як спеціаліст місії. Разом вони стануть першими арабами та саудівцями, які стартують в одній космічній місії. Аль-Карні братиме участь у наукових дослідженнях екіпажу та взаємодіятиме зі студентами в Саудівській Аравії, просуваючи STEM-освіту та виховуючи ентузіазм до космічних досліджень серед молодого покоління.

Джон Шоффнер

Джон Шоффнер, приватний астронавт зі штату Теннессі, приєднався до екіпажу Ax-2 як пілот місії, що вперше летить у космос. Як автогонщик, який все життя мріяв потрапити в космос, Шоффнер привносить в місію свою пристрасть та ентузіазм. На додаток до своєї ролі пілота, він оголосить переможців конкурсу дитячої творчості та поезії і зробить свій внесок у наукові експерименти, що проводяться на борту МКС.

Пеггі Вітсон

Колишня астронавтка NASA Пеггі Вітсон, з її великим досвідом космічних польотів, додає до своєї вражаючої спадщини, ставши першою жінкою, яка керуватиме комерційним космічним польотом під час місії Ax-2. Як керівник пілотованих польотів в компанії Axiom Space, Вітсон відіграє вирішальну роль у просуванні комерційних космічних досліджень. Під час своєї четвертої космічної місії вона використовуватиме свій досвід, щоб керувати екіпажем Ax-2, сприяти їхнім науковим та просвітницьким програмам і продовжувати розширювати наше розуміння космосу.

Загалом, екіпаж Ax-2 складається з першопрохідців, кожен з яких робить свій внесок у місію, використовуючи свій унікальний досвід та знання. Їхні колективні зусилля охоплюють наукові дослідження, просвітницьку діяльність, а також сприяння різноманітності та інклюзивності в дослідженні космосу, поглиблюючи наше розуміння Всесвіту та надихаючи майбутні покоління.



Нашивка місії Ax-2 акцентує на її науковому спрямуванні / Фото Axiom Space



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Приватні місії, такі як Ax-2, є частиною стратегії NASA, спрямованої на розвиток економіки низьких навколоземних орбіт, щоб такі компанії, як Axiom Space, могли експлуатувати комерційні орбітальні об'єкти після того, як Міжнародна космічна станція буде виведена з експлуатації.