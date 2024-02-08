PACE, що розшифровується як Plankton, Aerosol, Climate, ocean Ecosystem (Планктон, Аерозоль, Клімат, океанічна екосистема), стартував на ракеті-носії SpaceX Falcon 9. NASA підтвердила отримання сигналу від супутника приблизно через п’ять хвилин після запуску, і космічний апарат працює відповідно до очікувань.

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Чим займатиметься апарат PACE

З висоти сотень миль над Землею місія PACE вивчатиме вплив дрібних, часто невидимих речей: мікроскопічного життя у воді та мікроскопічних частинок у повітрі.

Гіперспектральний океанічний колірний прилад супутника дозволить дослідникам вимірювати океани та інші водойми за спектром ультрафіолетового, видимого та ближнього інфрачервоного світла. Це дозволить вченим відстежувати розподіл фітопланктону та – вперше з космосу – визначати, які спільноти цих організмів присутні на щоденних, глобальних масштабах. Вчені та управлінці прибережних ресурсів зможуть використовувати дані для прогнозування стану рибальства, відстеження шкідливих водоростей та виявлення змін у морському середовищі.

Космічний апарат також несе два поляриметричні прилади, Hyper-Angular Rainbow Polarimeter #2 та Spectro-polarimeter for Planetary Exploration. Вони виявлятимуть, як сонячне світло взаємодіє з частинками в атмосфері, надаючи дослідникам нової інформації про атмосферні аерозолі та властивості хмар, а також якість повітря на локальних, регіональних та глобальних масштабах.

За допомогою комбінації приладу та поляриметрів PACE надасть уявлення про взаємодію океану та атмосфери, а також про те, як клімат, що змінюється, впливає на ці взаємодії.

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PACE є частиною програми Earth Systematic Missions в NASA, яка містити ряд місій, що спостерігають за Землею, щоб допомогти нам краще розуміти глобальні зміни та їх вплив на життя на Землі.