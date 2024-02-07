На поверхні супутника налічується близько 400 діючих вулканів. Ретельне дослідження зондом Juno Іо обіцяє розгадати таємниці його вулканічної природи і дослідити ймовірність існування океану магми, що ховається під його поверхнею.

А тим часом Ключовий компонент життя виявлено на супутнику Сатурна Енцеладі

Вважається, що інтенсивна вулканічна активність, яка спостерігається на Іо, в першу чергу підживлюється невпинними гравітаційними силами її материнської планети Юпітера, що спричиняють постійні деформації та внутрішнє нагрівання.

На відміну від інших планет, на поверхні Іо немає жодних слідів льоду, що робить його унікальним і безцінним об'єктом дослідження для вчених, які прагнуть зрозуміти динаміку планетарних тіл.



Поверхня Іо вкрита кратерами та вулканами / Фото NASA Juno

Під час своїх близьких прольотів зонд Juno наблизилася до супутника на відстань близько 1500 кілометрів над поверхнею, зробивши безпрецедентні знімки виверження вулканів і складних лавових потоків, що протікають через його місцевість. Ці спостереження дають змогу зазирнути у складні геологічні процеси, що формують ландшафт Іо.



Фото двох активних вулканічних шлейфів / Фото NASA Juno

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Хоча близькі зустрічі Juno з Іо більше не відбудуться, космічний апарат продовжуватиме здійснювати далекі прольоти, забезпечуючи постійне спостереження за вулканічною активністю супутника. Кожен проліт обіцяє здобути нові знання про загадковий світ Іо, поглиблюючи наше розуміння його вулканічної природи та механізмів, що лежать в її основі.