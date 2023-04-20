Як розповів заступник начальника Головного центру спеціального контролю Ігор Корнієнко, цим космічним тілом міг бути метеорит.

Дивіться також "Метеор чи метеорит": як правильно українською називати "спалах над Києвом"

За версією дослідників, вночі до нас летів метеорит, який вибухнув на невеликій висоті.

Ми вважаємо, що цим космічним тілом міг бути метеорит, який залетів, нагрівся і на певній висоті вибухнув. Все це було зареєстровано нашими засобами. Але додам, що версія про метеорит – це припущення,

– зазначив Ігор Корнієнко.

Науковці не знають точно про розмір об'єкта і те, на якій висоті це сталось. Однак дослідники розповіли про сам факт вибуху.

"Ми визначили його параметри. Подія сталась о 21:57 за київським часом, це був момент вибуху. Разом з тим є інформація про те, що хтось чув вибух пізніше, після 22-ї години. Треба розуміти, що швидкість поширення звука не така велика, як швидкість поширення світла, тому світло побачили майже всі одночасно, а момент вибуху хтось не почув, бо був дуже далеко, а хтось почув пізніше", – додав Корнієнко.

Які руйнування може спричинити

Як відомо, якщо метеорит малого розміру, то при вході в атмосферу згорає на великій висоті.

Якщо великого розміру – йому треба для згорання більше часу. Коли нагрівається до певної температури, то вибухає і дрібні частинки теж згорають, не долітаючи. Інколи метеорит може впасти на землю. Якщо казати про 2013 рік, то був факт падіння Челябінського метеориту. Він був дуже великим, вибухнув на висоті 30 кілометрів,

– пояснив дослідник.

Чи є руйнування та жертви

Відомо, що станом на ранок 20 квітня офіційної інформації про руйнування внаслідок падіння невідомого космічного тіла поки не було зареєстровано. Повідомлень про жертв не було.

Чи можливі ще падіння метеоритів

Фахівець сказав, що це цілком можливо.

Космічні тіла рухаються. На навколоземній орбіті обертається понад 20 тисяч об'єктів, які віднесені до космічного сміття та періодично потрапляють в атмосферу,

– зазначив він.

Що цьому передувало