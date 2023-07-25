Початковий етап амбітного проєкту буде зосереджений на будівництві заводу потужністю 5 ГВт на рік, а до 2026 року планується досягти вражаючої мети – 20 ГВт. Партнери обрали Солт-Лейк Сіті у ролі місця для свого об'єкту, де під виробничий завод буде відведено територію площею близько 93 000 квадратних метрів. Паралельно розпочато будівництво дослідницької будівлі такого ж розміру, призначеної для розвитку перовскіту та інших інноваційних технологій.

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Чому саме перовскітові сонячні панелі?

Сонячні панелі на основі перовскіту привертають увагу завдяки простоті виробничого процесу та можливості використання струменевих технологій для виробництва. Ці панелі мають значні переваги над традиційними кремнієвими фотоелектричними елементами, оскільки їхня теоретична ефективність значно перевищує 22%. Очікується, що в поєднанні з технологією гетеропереходу (HJT) отримані панелі зроблять революцію в сонячній фотоелектриці.

Revkor Energy отримала ліцензію від Suzhou Maxwell Technology, що дозволяє компанії впроваджувати виробничі процеси HJT у свої сонячні панелі для Північної Америки та Близького Сходу. Ця стратегічна інтеграція технології HJT ще більше підвищить ефективність і продуктивність перовскітних панелей, розширюючи межі можливостей відновлюваної енергетики.

Для чого німецький партнер

Роль H2 Gemini у партнерстві полягає у постачанні найсучаснішого обладнання, спеціально розробленого для виробництва перовскітних та HJT сонячних панелей. Досвід компанії також поширюється на управління виробничою лінією HJT, включаючи постачання, впровадження виробничого процесу та передачу технологій.

Масштабність проєкту передбачає значні фінансові інвестиції, які оцінюються в кілька мільярдів доларів. Revkor Energy, як основний фінансист виробничих та дослідницьких потужностей, планує повернути частину цих коштів шляхом підтримки інфраструктурних ініціатив США, таких як Закон про інфраструктуру та Закон про мікросхеми та науку (CHIPS Act).

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Складнощі технології

Хоча сонячні панелі на основі перовскіту демонструють великі перспективи, ця технологія потребує спеціалізованого виробничого обладнання та процесів, щоб повністю реалізувати свій потенціал. Впровадження цих нових компонентів пов'язане зі значними витратами і потребує подальших досліджень та польових випробувань. В міру того, як технологічний прогрес та економія на масштабах виробництва знижують вартість обладнання, перовскітні та гетероперехідні сонячні панелі можуть стати більш доступними та конкурентоспроможними на ринку відновлюваної енергетики.

Партнерство між Revkor Energy та H2 Gemini провіщає нову еру у виробництві сонячної енергії, демонструючи прихильність США до просування передових технологій відновлюваної енергетики. Потенційні вигоди від цього проекту, спрямованого на першопрохідців у великомасштабному виробництві перовскітних сонячних панелей, виходять далеко за межі країни, обіцяючи чистіші та стійкіші енергетичні рішення для всього світу. З наближенням завершення проєкту зростає очікування більш зеленого та світлого майбутнього на горизонті.