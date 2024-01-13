Що знайшли вчені

У стародавньому мангровому лісі дерева сягали висоти 40 метрів. Дослідники вперше виявили скам'янілості у 2018 році під час геологічної експедиції на острові Барро Колорадо. Острів розташований у створеному людиною панамському озері Гатун, яке щороку перетинають тисячі кораблів під час круїзу Панамським каналом.

Дивіться також Вчені "повертають до життя" бронтозаврів після того, як століття тому відмовились від цієї назви

Колись це місце було частиною горбистого ландшафту, який частково пішов під воду в 1913 році, коли інженери перегородили річку Чагрес для будівництва каналу, а в 1923 році був оголошений природним заповідником. Сьогодні тропічні ліси острова є одними з найбільш інтенсивно досліджуваних у світі.

Ми ніколи не уявляли, що викопна деревина може бути на Барро Колорадо,

– кажуть учені, додаючи, що ніхто з численних дослідників, які працювали на острові протягом останнього століття, не повідомляв про неї.

Карлос Харамільйо, геолог зі Смітсонівського тропічного дослідницького інституту в Панамі, каже, що скам'янілості мангрових дерев приголомшливо добре збереглися – настільки, що їх буває важко відрізнити від інших нещодавно відмерлих зразків деревини. Це тому, що виверження вулкана поховало дерева, сповільнивши розкладання й фактично заморозивши ландшафт у часі.

Одна з авторок дослідження, Каміла Мартінес Агіллон з Університету EAFIT у Колумбії, каже, що клітинна структура скам'янілостей мінералізувалася протягом довгих років і збереглася недоторканою, пропонуючи дослідникам "рідкісну й чудову можливість здійснити подорож у минуле".

Дослідники вивчили 121 скам'янілий зразок деревини, що лежав у невеликому струмку. 50 із них належать до раніше невідомого виду, який вони назвали Sonneratioxylon barrocoloradoensis. Новознайдені викопні види нагадують мангрові дерева, які ростуть у Південно-Східній Азії, Австралазії, регіоні, що включає Австралію, Нову Зеландію та деякі прилеглі острови, а також у деяких частинах сучасної тропічної Африки.



Дослідниця Карен Карденас сидить біля викопного мангрового лісу на острові Барро Колорадо / Фото Christian Ziegler

Але стародавній ліс був набагато вищим за сучасні мангрові зарості, згідно з дослідженням. У той час як крони більшості живих мангрових дерев сягають близько 13 метрів у висоту, S. barrocoloradoensis виростає до 25-40 метрів.

Стародавні дерева, ймовірно, розвинули ті ж стратегії виживання, що й мангрові зарості сьогодні, віддаючи перевагу злегка солонуватим водам перед високосолоними водами океану.

Всі скам'янілості мангрових дерев були у схожому стані збереження, що наштовхнуло дослідників на думку, що ліс був знищений одним виверженням вулкана, яке затопило весь ландшафт грязюкою.