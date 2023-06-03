За попередніми оцінками, статуї приблизно 1700 років, що дозволяє віднести її до римської епохи. А проте, експерти не поспішають з висновками, оскільки для точного визначення віку артефакту будуть застосовані подальші методи аналізу та датування.

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Незвична знахідка

Місцезнаходження цієї монументальної знахідки не менш цікаве. Дослідники натрапили на статую Пана біля руїн візантійської церкви Святого Полієвкта, яка була побудована між 524 та 527 роками Анікією Юліаною, дочкою римського імператора Анікія Оліберія.

Свого часу ця церква була найбільшим храмом Константинополя і слугувала духовним центром аж до побудови грандіозного собору Святої Софії у 532-537 роках. Храм святого Полієвкта, покинутий майже 800 років тому, був знову відкритий у другій половині 20-го століття під час розкопок для підземного ходу. З того часу на цьому місці було зроблено багато важливих знахідок, які демонструють багате історичне минуле регіону.

Це нещодавнє відкриття поповнило зростаючу колекцію чудових артефактів з цього місця. Лише кілька місяців тому археологи повідомили про знахідку статуї без голови, яка, як вважають, датується другим століттям нашої ери. Ці знахідки проливають світло на стародавні цивілізації, які колись процвітали в Стамбулі, і підкреслюють важливість збереження та вивчення історичної спадщини.

Статуя Пана дає унікальне уявлення про релігійні практики та культурне значення того часу. Як бог природи та родючості, Пан посідав почесне місце в античній міфології, уособлюючи гармонію між людиною та природним світом. Фрагментарний характер статуї лише додає їй привабливості, спонукаючи до роздумів про цілісність скульптури та її первісне призначення.

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У найближчі місяці експерти ретельно досліджуватимуть нещодавно знайдену статую, застосовуючи різноманітні наукові методи, щоб розгадати її таємниці. Ці зусилля не лише проллють світло на саму статую, але й запропонують безцінну інформацію про мистецькі стилі та майстерність, що переважали в римську епоху.