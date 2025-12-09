Що відомо про проєкт безпілотних автомобілів?

Співпраця передбачає поетапне впровадження автономних транспортних засобів – від прототипів і цілої флотилії з водіями до промислового масштабування вже без водіїв. Stellantis надасть свої платформи AV-Ready, зокрема середньорозмірний фургон eK0 та платформу STLA Small. Ці транспортні засоби спроектовані для роботи на четвертому рівні автономності, що дозволяє їм керувати собою без водія за певних умов, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення, яке з'явилося 9 грудня на сайті Stellantis.

Bolt інтегрує ці автомобілі у свою мережу спільної мобільності, яка вже працює в 23 державах-членах Європейського Союзу. Компанія ставить перед собою амбітну мету – до 2035 року на її платформі має бути доступно 100 тисяч автономних транспортних засобів.

Обидві компанії наголошують на тісній співпраці з європейськими регуляторами, пише Reuters. Технологія має відповідати регіональним стандартам безпеки, кібербезпеки та захисту даних. Платформи Stellantis розроблені з урахуванням гнучкості та масштабованості, інтегруючи передові сенсорні системи, високопродуктивні обчислення й резервні системи для забезпечення максимальної надійності.

Цікаво, що автовиробник раніше, у серпні поточного року, відмовився від своєї першої програми системи допомоги водієві третього рівня. Причинами стали високі витрати, технологічні виклики та сумніви щодо зацікавленості споживачів. Тепер компанія робить ставку на повністю автономні рішення четвертого рівня.

Які результати очікують?

Антоніо Філоса, виконавчий директор Stellantis, підкреслює, що автономні флоти можуть сприяти зменшенню вуглецевого сліду завдяки оптимізованій спільній мобільності, що знижує затори та викиди парникових газів.

Маркус Віллік, засновник і керівник Bolt, зазначає, що партнерство об'єднує дві компанії, які розуміють специфіку роботи в Європі та планують створити найкращу пропозицію автономних транспортних засобів, адаптовану під європейські потреби.

Варто зауважити, що досягнута домовленість є незобов'язуючою та відображає поточні наміри сторін. Будь-який майбутній розвиток, розгортання, комерційні умови, ролі та обов'язки потребуватимуть укладання окремих остаточних угод, регуляторного схвалення та узгодження з технічними й операційними умовами.