Розкопки у Паллавайрамі – передмісті Chennai у штаті Tamil Nadu – принесли несподівану знахідку. Фахівці Archaeological Survey of India виявили на глибині приблизно двох метрів теракотовий саркофаг завдовжки близько 170 см, завширшки 45 см і завглибшки 50 см. Про це пише Arkeonews.

Що розповідає саркофаг про давню культуру регіону?

Головна особливість поховальної споруди – дванадцять акуратно сформованих ніжок, на яких вона встановлена. Такий дизайн одразу вирізнив об’єкт серед інших відомих поховань регіону.

За словами головного археолога розкопок Амва Субраманьяма, знахідка підтверджує існування у Паллавайрамі мегалітичної культури понад дві тисячі років тому. Він зазначив, що цей теракотовий саркофаг свідчить про наявність осілої громади у III столітті до н.е., яка мала достатній технологічний рівень для створення складних керамічних поховальних конструкцій. Форма та якість виконання демонструють добре розвинене розуміння як поховальної архітектури, так і виробництва кераміки.

Як пише Vietnam.vn, саркофаг датують приблизно III століттям до н.е. У той період Південна Індія була домівкою для складних суспільств, що брали участь у міжрегіональній торгівлі та культурному обміні. Наявність такої ретельно виготовленої поховальної споруди свідчить, що мешканці регіону не були кочовими, а належали до організованої спільноти з розвиненими ремісничими навичками.

Це не перша важлива знахідка в цій місцевості. Близько 140 років тому британський археолог Alexander Rea виявив ще одну стародавню труну в пагорбах Паллавайраму, що вже тоді підкреслило археологічне значення району. Водночас систематичні розкопки довгий час не проводилися через судові суперечки щодо права власності на землю. Лише наприкінці минулого року після рішення суду роботи були офіційно відновлені.

Щоб уточнити точний вік артефакту, археологи планують застосувати метод термолюмінесцентного датування. Подальші дослідження можуть допомогти краще зрозуміти поховальні практики, соціальну структуру та матеріальну культуру ранньоісторичного періоду Тамілнаду.

Відкриття ще раз підкреслює археологічне багатство Паллавайраму та необхідність збереження цієї території для подальших наукових досліджень. Дванадцятиногий саркофаг може стати ключем до розкриття життя і традицій маловивченої давньої спільноти Південної Індії.