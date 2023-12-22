Кен Ширріфф, дослідник, що спеціалізується на історії комп'ютерів та реверс-інжинірингу, натрапив на цей унікальний чип, досліджуючи нутрощі вінтажного комп'ютера HP.

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Виявилося, доволі звичний чип

Всупереч очікуванням, мікросхема не була частиною надсучасного проєкту, а знаходилася у скромній друкованій платі контролера дисководу для гнучких дисків, розташованій між інтерфейсною шиною HP (HP-IB) і процесором Z80. Його основна функція полягала в управлінні протоколами передачі та буферизації даних.

Прозора мікросхема, виготовлена за технологією "кремній на сапфірі", може здатися передовою, але Ширріфф зазначив, що цей метод використовується щонайменше з 1963 року.

Цікавий факт! Яскравим прикладом є процесор RCA 1802, який використовується в космічному зонді "Галілео", що досліджує Юпітер та його супутники.

Особливості загадкового чипа

Ширріфф пролив світло на відмінні риси таких чипів, акцентувавши на ефективності сапфірової підкладки як ізолятора, що розділяє різні ділянки кремнію. Така конструкція, за його словами, "зменшує витік між транзисторами, покращуючи продуктивність".

Крім того, ізоляційні властивості сапфіру роблять його екраном від блукаючих струмів, захищаючи від коротких замикань та радіації – надзвичайно важливий атрибут у космічній електроніці.

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Попри технологічну перспективність прозорого чипа, Ширріфф зауважив його особливість як "цікавого прикладу технології майбутнього, яка ще не зовсім себе зарекомендувала". У той час як ці чипи демонстрували вищу продуктивність у порівнянні зі звичайними кремнієвими аналогами, чипи HP на основі кремнію та сапфіру мали мізерну продуктивність у 9%.

Дослідник припустив, що за умови масового виробництва з вищою продуктивністю та нижчою собівартістю ці прозорі чипи потенційно можуть визначити траєкторію розвитку технології.