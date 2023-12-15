Що про це відомо

Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на Презентації глобального інноваційного бачення України розкрила плани щодо цілої мережі компаній, які займуться проєктуванням чипів.

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Зазначається, що виробничі потужності таких підприємств можуть становити до 50 тисяч одиниць на місяць протягом трьох років після запуску проєкту.

Звісно, це не зрівняється з такими виробниками мікросхем, як Samsung чи тайванська TSMC, котрі випускають їх десятками мільйонів для сотень клієнтів, однак цього, судячи з усього, і не вимагається. Принаймні на початку. Першочерговою метою є забезпечення власних потреб – імовірно, для воєнних цілей (виробництва дронів, наприклад, яке стартувало в Україні значними темпами й навряд чи зупиниться після перемоги над Росією).

Однак у міністерстві також не виключають і можливість подальшого експорту:

Ми забезпечимо завдяки цьому потреби внутрішнього ринку, а також створимо базу для експорту,

– каже Валерія Іонан.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров своєю чергою додав, що Мінцифри планує розробити й презентувати український чип уже в 2024 році. Міністерство співпрацює з більш ніж однією компанією в цьому питанні.

Також відомо, що це буде мережа так званих fabless компаній – таких, що не мають власних заводів. Це означає, що вони займатимуться лише розробкою технології, але виробництво замовлятимуть у партнерів. За таким же принципом працюють, наприклад, Apple та Google: вони розробляють чипи у власних лабораторіях, але виготовляють їх заводи TSMC і Samsung відповідно, які володіють ексклюзивним літографічним обладнанням.

Про характеристики чипів наразі нічого не кажуть.