Темна матерія довгий час була загадкою для вчених, оскільки вона невидима і не випромінює, не відбиває і не поглинає світло, що робить її неймовірно складною для виявлення. Однак фізики вважають, що темна матерія становить близько 85% маси Всесвіту, і вони можуть спостерігати її вплив на поведінку галактик через гравітаційні спотворення світла.

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Існує дві найпоширеніші гіпотези, які пояснюють темну матерію: перша полягає в тому, що вона складається зі слабко взаємодіючих масивних частинок (WIMPs), а друга – що вона складається з надзвичайно легких аксіонних частинок.

Гонконгські фізики використовували гравітаційне лінзування – спотворення світла, спричинене гравітацією масивних об'єктів, таких як галактики, – для дослідження кількох зоряних систем. Вони проаналізували, як спотворюються зображення, якщо темна матерія складається з вімпів або аксіонів.

Що побачили науковці

Моделювання показало, що модель WIMP не схожа на реальні зображення телескопів, але модель аксіонів відтворює всі параметри спостережуваної системи. Тому дослідники дійшли висновку, що аксіонна модель є більш вірогідною відповіддю на загадку темної матерії.

Дослідження було проведене вченими з Університету Гонконгу і опубліковане в журналі Nature.

Отримані результати є значним кроком вперед у нашому розумінні Всесвіту і можуть прокласти шлях для майбутніх досліджень темної матерії. Дослідницька група вважає, що необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити їхні висновки і повністю зрозуміти властивості аксіонних частинок.

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Темна матерія спантеличувала фізиків протягом десятиліть, і цей прорив є важливою віхою в пошуку відповідей. Відкриття може призвести до кращого розуміння фундаментальних сил, які формують наш всесвіт, і мати далекосяжні наслідки для нашого розуміння космосу.