Це відкриття змусило вчених добряче "потирати потилиці", оскільки воно, здається, кидає виклик нашому нинішньому розумінню Всесвіту. Спочатку астрономи вважали, що UXR-об'єкти є чорними дірами, оточеними хмарою газу.

Цікаво Фізики з'ясували, що гравітація може створювати світло

Однак у 2014 році телескоп NuSTAR виявив, що об'єкт, відомий як M82 X-2, не такий масивний, як вважалося раніше, і насправді є нейтронною зорею – мертвою оболонкою зірки з неймовірно високою густиною. Гравітація на поверхні нейтронної зорі приблизно в 100 трильйонів разів сильніша за земну, що призводить до приголомшливого вибухового ефекту, коли речовина падає на її поверхню.

На сайті NASA опублікована стаття про дослідження M82 X-2, в якій йдеться про те, що "зефір, який впаде на поверхню нейтронної зірки, спричинить ефект тисячі водневих бомб". Автори дослідження підрахували, що M82 X-2 щороку поглинає речовину, еквівалентну півторакратній масі Землі. Коли ця величезна кількість речовини потрапляє на поверхню нейтронної зорі, вона створює яскравий спалах, який і спостерігали астрономи.

Об'єкт суперечить законам фізики?

Найбільш інтригуючим у цьому спостереженні є те, що воно, здається, кидає виклик законам фізики. Мовиться зокрема про те, що об'єкти настільки яскраві, що перевершують межу Еддінгтона. Дослідники вважають, що інтенсивне магнітне поле нейтронної зірки може змінювати форму атомів зі сферичної на витягнуту, схожу на струни. Ця зміна форми може зменшити здатність фотонів відштовхуватися від атомів, що призведе до збільшення яскравості об'єкта.

Пояснення! Явище межі Еддінгтона ґрунтується на ідеї, що частинки світла, або фотони, можуть злегка штовхати об'єкти, які зустрічаються на їхньому шляху. Якщо небесне тіло, таке як наднова, випромінює достатньо світла на квадратний метр, тиск фотонів може подолати гравітаційне тяжіння об'єкта, внаслідок чого він досягне межі Еддінгтона. У цей момент світло від об'єкта теоретично відштовхує будь-який газ або матеріал поблизу нього. Це схоже на те, що відбувається в чорних дірах, де пил і газ втягуються з великою силою, нагріваються і починають світитися.

Це безпрецедентне спостереження може також пролити світло на інше інтригуюче явище. Астрономи припускають, що це може бути перший випадок в історії, коли виявлено сліди надмасивної чорної діри, яка покинула свою рідну галактику і мчить крізь космос з приголомшливою швидкістю 5,6 мільйона кілометрів на годину, тягнучи за собою хвіст молодих зірок. Хоча вчені досі не знають причини цього рідкісного явища, дехто припускає, що воно могло бути спровоковане взаємодією трьох чорних дір, що призвело до ефекту рогатки, який штовхнув надмасивну чорну діру крізь космос.

Читайте на сайті Фізики розробили гнучкі розкладні дзеркала для космічних телескопів нового покоління

На завершення, нещодавнє спостереження ультраяскравих джерел рентгенівського випромінювання, що випромінюють енергію за межею Еддінгтона, та поведінка нейтронних зір, які кидають виклик нашому розумінню законів фізики, відкрили нові питання в галузі астрономії.

Ці екзотичні космічні об'єкти кидають виклик нашим сучасним знанням про Всесвіт і підштовхують вчених до переоцінки нашого розуміння фундаментальних фізичних принципів. Щоб розгадати таємниці цих загадкових космічних об'єктів та їхню, здавалося б, неможливу поведінку, необхідні подальші дослідження і спостереження.