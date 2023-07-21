Про це повідомив Ілон Маск, як зазначає видання The Verge. Маск і раніше висловлював свою зацікавленість в тому, щоб ділитися технологіями Tesla з конкурентами. У твіті минулого місяця він заявив, що "Tesla прагне бути максимально корисною для інших автомобільних компаній", і продемонстрував відкритість до ліцензування Autopilot/FSD та інших технологій Tesla.

Дивіться також Нарешті це сталося: перший Cybertruck від Tesla зійшов з конвеєра в Техасі

Чим цікавий автопілот від Tesla

На відміну від систем допомоги водієві більшості автовиробників, які в першу чергу призначені для використання на автомагістралях, FSD від Tesla дозволяє своїм клієнтам використовувати технологію на місцевих дорогах, включаючи перехрестя, світлофори та ділянки з вразливими учасниками дорожнього руху.

Система FSD забезпечує автоматичне прискорення, уповільнення та повороти, навіть незахищені ліві повороти, що є складним маневром для більшості автоматизованих систем. Однак важливо зазначити, що система FSD від Tesla вимагає від водія залишатися уважним до дороги і бути готовим взяти на себе контроль над автомобілем за першої ж нагоди.

Уряд уважно стежить за автопілотом Tesla

Досягнення Tesla в галузі технологій допомоги водієві привернули увагу федеральних регуляторів через кілька інцидентів, про які повідомлялося раніше. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) наразі розслідує 16 аварій за участю автомобілів Tesla з автопілотом, в результаті яких 15 осіб отримали поранення і одна людина загинула. В результаті цих розслідувань уряд на початку цього року посилило своє розслідування, що може призвести до відкликання Autopilot, FSD або обох систем.

Минулого року Tesla відкликала FSD після того, як федеральне агентство з безпеки визначило його як "аварійно небезпечний". Компанія негайно відреагувала на занепокоєння, випустивши бездротове оновлення програмного забезпечення.

Читайте на сайті Схожий на "папамобіль": майбутній фургон Tesla, ймовірно, показали на новому злитому відео

Попри ретельну перевірку, впевнений підхід Tesla до просування функцій допомоги водієві вплинув на інших автовиробників, які наслідують її приклад. Конкуренти, такі як Ford, GM, Mercedes-Benz і Volvo, наразі працюють над автономними системами 3-го рівня, здатними керувати транспортними засобами без безпосередньої участі водія за певних умов.

На додаток до потенційного ліцензування FSD, система зарядки Tesla, відома як Північноамериканський стандарт зарядки, була відкрита, що призвело до того, що кілька великих автовиробників, включаючи Ford, GM, Mercedes-Benz і Volvo, взяли на озброєння зарядний роз'єм Tesla.