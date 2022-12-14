До цього результату вчені йшли понад 60 років. Перші проміжні результати були представлені раніше, однак тепер ми маємо офіційне підтвердження від влади США та впевненість у результатах та їх неймовірних перспективах.

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Що відомо про відкриття

Термоядерний синтез – це процес, який відбувається в зірках, у тому числі в нашому Сонці. У масштабах Землі він міг би стати практично невичерпним джерелом екологічної енергії, для виробництва якої потрібно лише трохи морської води. Однак, щоб термоядерний синтез, подібний до зоряного, успішно протікав в умовах планети, необхідні колосальні температури й тиск. Відтворювати їх учені можуть уже досить давно, проте для цього завжди було потрібно більше енергії, ніж отримували на виході. Тож подолання цього важливого бар'єру на шляху до реакції, яка відбувається, коли два або більше атоми зливаються разом, важко переоцінити.

У ході експерименту було отримано 3,15 мегаджоуля енергії, що на 50 відсотків більше, ніж було витрачено на запуск реакції. Подібного вдалося досягти вперше в історії. Прорив був здійснений 5 грудня групою вчених з Національної лабораторії Лоуренса Лівермора в Каліфорнії, а його вартість склала 3,5 мільярда доларів. Пані міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм у своїй заяві назвала прорив "знаменним досягненням".

До повноцінного використання технології, звісно ж, іще далеко. Цей експеримент, хоч і був новаторським, спродукував енергії, якої вистачить, щоб закип'ятити близько 20 літрів води. Небагато, але цей важливий крок демонструє, що подібне можливо в земних умовах. Тепер перед ученими стоїть завдання масштабувати цей процес.

Як працює термоядерний синтез

Для того, щоб реактор запрацював, невеликий обсяг водню поміщають у капсулу розміром приблизно з горошину.

Водень розігрівають і стискають за допомогою потужного лазера зі 192 променями.

Температура капсули з газом при цьому досягає 100 мільйонів градусів Цельсія, що більше, ніж у центрі Сонця.

Внаслідок цього виникає тиск, що перевищує земний у 100 мільярдів разів.

У таких умовах починається термоядерна реакція, яка призводить до виділення енергії.

Серйозна проблема використання термоядерної енергії також полягає насамперед у тому, щоб підтримувати реакцію досить довго.