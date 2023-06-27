Для чого це потрібно і як воно працює

Нещодавно запроваджена функція має на меті допомогти батькам зменшити ймовірність того, що їхні діти зіткнуться з неприйнятним матеріалом під час користування додатком. Розробка цієї функції почалася в березні цього року, і TikTok співпрацював з експертами, в тому числі з фахівцями Інституту сімейної онлайн-безпеки (FOSI), щоб знайти баланс між забезпеченням батьківського нагляду та повагою до участі неповнолітніх в онлайн-діяльності.

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Пояснюючи механіку нової функції, TikTok заявляє, що "за замовчуванням підлітки можуть переглядати ключові слова, які дорослі, що відповідають за них, додали до списку". Ці ключові слова слугують персоналізованим шаром над існуючою системою рівнів контенту TikTok, яка вже допомагає обмежити доступ до сумнівного контенту для користувачів у віці від 13 до 17 років.

На додаток до обмежень за ключовими словами, TikTok також оголосив про створення Молодіжної ради, метою якої є отримання інформації від активних користувачів платформи. Ця рада надасть цінний зворотній зв'язок, щоб керувати майбутніми змінами та забезпечити безпечний перегляд для всіх користувачів застосунку.

Раніше цього року, у березні, TikTok впровадив кілька інших оновлень для підвищення безпеки користувачів. Ці оновлення включали розширені налаштування для контролю часу, проведеного на платформі, нові налаштування за замовчуванням для підліткових акаунтів та покращені можливості інструменту "Сімейні пари". В рамках цих змін застосунок обмежує неповнолітніх до 60 хвилин використання, після чого їм потрібен батьківський код, щоб продовжити користуватися програмою.

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TikTok повідомив про позитивні результати після запровадження цих заходів, заявивши, що 75% підлітків вважають за краще залишатися в межах часового ліміту. На додаток, компанія виявила, що понад 850 000 сімей наразі використовують інструмент "Сімейні пари", щоб обмежити доступ своїх дітей до контенту, розміщеного на платформі.