Що можна побачити на вечірньому небі поблизу Сатурна?
Титан – другий за розміром супутник у Сонячній системі після Ганімеда. Це також єдине тіло в нашій планетній системі, окрім Землі, де на поверхні є підтверджена рідина. Щоправда, в його випадку це не вода, а вуглеводні – етан і метан, які утворюють озера й моря. Цей гігантський місяць перевершує за розмірами планету Меркурій, а його яскравість становить близько 8,5 зоряної величини, що робить його доступним навіть для невеликих телескопів, пише 24 Канал з посиланням на Astronomy.com.
- Сатурн перебуває на висоті приблизно 35 градусів над горизонтом через дві години після заходу сонця й сяє як найяскравіша точка на південно-західній частині неба.
- Якщо навести на нього телескоп, Титан буде видно біля північно-західного краю планети. Упродовж найближчих днів супутник почне віддалятися на захід, щодня збільшуючи відстань від Сатурна.
- Спостереження краще проводити до 20 години, оскільки потім планета опускається занадто низько й може перекриватися будівлями на деревами. О 22:40 вона повністю заходить за горизонт.
Ближче до планети можна побачити кілька менших місяців, доступних для потужніших аматорських телескопів: Рею, Тетіс і Діону – всі 10-ї зоряної величини, що робить їх тьмянішими (в астрономії що більше число яскравості, то менша яскравість у об'єкта).
Тетіс розташується біля східного краю кілець Сатурна, Діона – біля західного, а Рея ще далі на захід, приблизно за 40 кутових секунд від Діони. Усі три супутники лишатимуться видимими з більшої частини Північної півкулі, доки Діона не зникне за південно-західним краєм Сатурна.
Інші цікаві події
- Тим часом Марс перебуває в сполученні з Сонцем і залишиться невидимим на нашому небі до середини березня.
- 10 січня очікується Юпітер в опозиції, пише Star Walk. Астрономічна опозиція означає, що планета знаходиться прямо навпроти Сонця на небі, якщо дивитися з Землі. З нашої погляду, це відповідає планеті, яка знаходиться приблизно на 180 градусів від Сонця. Окрім планет, комети, астероїди та деякі інші об'єкти Сонячної системи також можуть досягти опозиції. Відомим прикладом опозиції є повний місяць. Під час цієї події місячний диск знаходиться в опозиції до Сонця, тому повністю освітлений світлом зорі.