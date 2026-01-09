Що можна побачити на вечірньому небі поблизу Сатурна?

Титан – другий за розміром супутник у Сонячній системі після Ганімеда. Це також єдине тіло в нашій планетній системі, окрім Землі, де на поверхні є підтверджена рідина. Щоправда, в його випадку це не вода, а вуглеводні – етан і метан, які утворюють озера й моря. Цей гігантський місяць перевершує за розмірами планету Меркурій, а його яскравість становить близько 8,5 зоряної величини, що робить його доступним навіть для невеликих телескопів, пише 24 Канал з посиланням на Astronomy.com.

Дивіться також Що таке космічне випромінювання і чим воно небезпечне для астронавтів

Сатурн перебуває на висоті приблизно 35 градусів над горизонтом через дві години після заходу сонця й сяє як найяскравіша точка на південно-західній частині неба.

Якщо навести на нього телескоп, Титан буде видно біля північно-західного краю планети. Упродовж найближчих днів супутник почне віддалятися на захід, щодня збільшуючи відстань від Сатурна.

Спостереження краще проводити до 20 години, оскільки потім планета опускається занадто низько й може перекриватися будівлями на деревами. О 22:40 вона повністю заходить за горизонт.

Ближче до планети можна побачити кілька менших місяців, доступних для потужніших аматорських телескопів: Рею, Тетіс і Діону – всі 10-ї зоряної величини, що робить їх тьмянішими (в астрономії що більше число яскравості, то менша яскравість у об'єкта).

Тетіс розташується біля східного краю кілець Сатурна, Діона – біля західного, а Рея ще далі на захід, приблизно за 40 кутових секунд від Діони. Усі три супутники лишатимуться видимими з більшої частини Північної півкулі, доки Діона не зникне за південно-західним краєм Сатурна.

Інші цікаві події