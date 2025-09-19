Скільки коштуватимуть iPhone 17?

Українські магазини продаватимуть нові смартфони Apple за ціною від 49 799 гривень за базовий iPhone 17 на 256 гігабайтів до 112 999 гривень за топовий iPhone 17 Pro Max на 2 терабайти, пише 24 Канал.

Дивіться також Від 50 тисяч і вище: яка ціна iPhone 17 в Україні, коли можна купити і яка модель найпопулярніша

Ось повний перелік цін, не враховуючи модель Air:

Apple iPhone 17 на 256 гігабайтів – 49 799 гривень. У США ціна складає 799 доларів або 33 000 гривень.

Apple iPhone 17 на 512 гігабайтів – 59 799 гривень. У США ціна складає 999 доларів або 41 300 гривень.

Apple iPhone 17 Pro на 256 гігабайтів – 63 999 гривень. У США ціна складає 1099 доларів або 45 500 гривень.

Apple iPhone 17 Pro на 512 гігабайтів – 76 999 гривень. У США ціна складає 1299 доларів або 53 600 гривень.

Apple iPhone 17 Pro Max на 1 терабайт – 92 999 гривень. У США ціна складає 1599 доларів або 66 500 гривень.

Apple iPhone 17 Pro Max на 2 терабайти – 112 999 гривень. У США ціна складає 1999 доларів або 82 600 гривень.

Скільки потрібно працювати заради iPhone 17?

Станом на 27 серпня 2025 року середня місячна зарплата за даними ПФУ становила 20 455 гривень. З огляду на це:

Щоб купити iPhone 17 на 256, вам потрібно працювати три місяці .

. На той же смартфон з 512 гігабайтами ви будете збирати ті ж самі три місяці , однак якщо в першому випадку у вас залишиться ще трохи грошей на, скажімо, новий зарядний пристрій, то в тут доведеться чекати наступної зарплати.

, однак якщо в першому випадку у вас залишиться ще трохи грошей на, скажімо, новий зарядний пристрій, то в тут доведеться чекати наступної зарплати. На обидва варіанти iPhone 17 Pro ви будете накопичувати 4 місяці .

. Найдорожчий iPhone 17 Pro Max забере у вас цілих п'ять місяців життя за один терабайт і шість місяців за два терабайти пам'яті.

Звісно ж, усі ці терміни актуальні лише в одному випадку – для цього вам доведеться відмовитись від їжі, житла, оплати комунальних послух, розваг, зв'язку та всього іншого, на що ви звикли регулярно витрачати гроші.