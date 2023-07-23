Однак яким саме буде втілення нового логотипа, Ілон Маск ще думає. На своїй сторінці у мережі він заявив: якщо ввечері 23 липня "буде опубліковано достатньо якісний логотип X, завтра ми опублікуємо його в усьому світі".

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Хрест на твітері

Так, в неділю з самого ранку Маск повідомив, що йому подобаються негативні відгуки про платформу. Він заявив, що це "набагато краще, ніж якесь сопливе цензурне бюро". А згодом додав, що незабаром пташки на лого соціальної мережі не буде. З ними Маск хоче розпрощатися, як і з брендом.

Незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами,

– написав Ілон Маск.

У коментарях, згадуючи, що раніше на лого вже засвітився мем з собакою сіба-іну, спитали, чи часом синю пташку не замінить відома мемна жаба. Однак насправді ж її хочуть замінити літерою Х.

Тож на сторінці власника соцмережі користувачі опублікували чимало варіантів нового логотипу, який згодом може бути використаний. Дехто навіть запропонував використати уже існуючий логотип Тесла.

Фантазії користувачів на тему нового лого / Твітер

Окрім того, багато хто ставив хрест на синій пташці буквально. Тож в результаті Ілон Маск показав приклад того, у якому стилі хотів би бачити новий логотип. Однак й на нього поставили хрест.

Користувачі твітера жартують на тему лого соцмережі / Твітер

Однак, вочевидь, власник твітера таки за годину визначився, яким саме бачитимуть значок користувач соціальної мережі.

До чого Х у твітері?

Варто зазначити, що фігурування літери Х на логотипі соцмережі обрали не просто так. Річ у тім, що компанія Twitter ще в квітні 2023 року злилась з компанією X Corp, зареєстрованою у Неваді. Відтак Twitter Inc перестала існувати.

Припускають, що це могло статися у результаті судової тяганини з провокаторкою Лаурою Лумер. Однак є припущення, що Ілон Маск давно планував це злиття.

Окрім того, Ілон Маск 12 липня представив свій новий проєкт у сфері штучного інтелекту (ШІ). Новостворена компанія під назвою xAI має на меті "розгадати таємниці Всесвіту" та осягнути справжню природу реальності.

Ми є окремою компанією від X Corp, але будемо тісно співпрацювати з X (Twitter), Tesla та іншими компаніями, щоб досягти прогресу у виконанні нашої місії,

– зазначено на веб-сайті компанії.

Команду проєкту очолює сам Ілон Маск, якого супроводжує група талановитих людей, що мають значний досвід роботи в галузі ШІ. Ці члени команди раніше працювали з такими відомими організаціями, як OpenAI, Google Research, Microsoft Research та DeepMind, яка нещодавно злилася з Google.